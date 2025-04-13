الامارات | مهرجان البدو بالمغرب يُمكِّن الرُحَّل من «أدوات العصر الرقمي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت، أول من أمس، فعاليات الدورة الـ20 للمهرجان الدولي للبدو الرحل بمنطقة امحاميد الغزلان بإقليم زاكورة المغربي، تحت شعار «مدينة بلا أسوار في قلب الصحراء».

وتضمن حفل الافتتاح عرضاً فنياً قدمته فرقة «إيمرهان تمبكتو» من مالي، واستعراضات شعبية من منطقة الواحات.

ويزخر برنامج المهرجان بعروض موسيقية من مجموعة ناس الغيوان، إلى جانب مشاركة فرقة «قادر ترهانين» نجوم الموسيقى الطوارقية.

كما يتضمن برنامج الدورة أيضاً معارض ثقافية وفنية لاكتشاف الحرف التقليدية، وتذوق المأكولات المحلية، والاستمتاع بالرقصات الصحراوية ورياضات الأجداد.

وستنظم لقاءات وندوات ضمن منتدى البدو الرحل، تناقش قضايا حماية البيئة والتنمية المستدامة في المناطق الصحراوية، وورش عمل حول الأمن الرقمي، وسيشهد المهرجان تنظيم لعبة «الهوكي» على الرمال وسباق الهجن.

وتتميز نسخة هذا العام من المهرجان بـ«قافلة درعة الرقمية» التي تنظمها جمعية الإنترنت المغربية (MISOC)، بهدف تمكين الرحل وسكان المناطق النائية من أدوات العصر الرقمي، ويشتمل برنامجها على ورش حول الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والهوية الرقمية وريادة الأعمال، ما يظهر تحولاً نوعياً في دور المهرجان كجسر بين الأصالة والحداثة.