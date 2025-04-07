أمانة الشرقية تطرح 286 فرصة استثمارية متنوعة عبر منصة “فرص”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_المنطقة الشرقية

طرحت أمانة المنطقة الشرقية أكثر من 286 فرصةً استثمارية دائمة ومؤقتة في مختلف مدن ومحافظات المنطقة، ضمن نماذج تعاقدية متنوعة تشمل مجالات التطوير العقاري، والترفيه، والسياحة، والنقل، والإعلانات، والأنشطة الرياضية، والصحية والبيئية، إضافةً إلى الفعاليات والمهرجانات الموسمية.

ويأتي هذا الطرح ضمن جهود الأمانة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث تجاوزت إيراداتها الاستثمارية 2 مليار ريال في عام 2024.

ونجحت الأمانة في استثمار أكثر من 95% من أصولها عبر 5 آلاف عقد يغطي 18 نشاطًا.

وأكد معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، أن هذه المبادرات تسهم في إيجاد فرص وظيفية، واستقطاب مستثمرين محليين ودوليين، مشيرًا إلى تميز الأمانة في تقديم تسهيلات للمستثمرين، منها مدد تعاقدية تصل إلى 50 سنة، وفترات إعفاء تصل إلى 10% من مدة العقد، وخفض الضمان البنكي إلى 25%.

ودعت الأمانة المستثمرين إلى الاطلاع على الفرص المتاحة عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية أو تطبيق “فرص”.

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