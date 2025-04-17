كل ما تريدون معرفته عن مهرجان أفلام السعودية الـ 11 .. الافتتاح اليوم

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 أبريل 2025 10:23 صباحاً - يقام بعد ساعات قليلة حفل افتتاح مهرجان الأفلام السعودية بدورته الـ11 تحت شعار "قصص ترى وتروى" من تاريخ 17 إلى 23 أبريل 2025، بتنظيم جمعية السينما، بالشراكة مع مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء"، وبدعم من هيئة الأفلام، وذلك في مقر مركز إثراء في الظهران، وسيقدم حفل افتتاح المهرجان في دورته الحادية عشرة الفنان خالد صقر والفنانة عائشة كاي.

فعاليات مهرجان أفلام السعودية

يشهد مهرجان أفلام السعودية عدة فعاليات ومنها عروض للأفلام وندوات وجلسات، ومن أهم ملامح دورته 11:

131 برنامجاً وفعالية

7 أيام سينمائية

68 فيلماً سعودياً وخليجياً وعربياً ومن مختلف أنحاء العالم

12 فيلماً عرض أول

36 عرضاً سعودياً و12 عرضاً خليجياً

الشخصية المكرمة هو الفنان إبراهيم الحساوي

4 ندوات ثقافية ومعرفية

4 دروس متقدمة من خبراء محليين وعالميين

3 جلسات توقيع كتب الموسوعة السعودية للسينما

15 عضو لجنة التحكيم

22 مشروعاً في سوق الإنتاج

2 معمل تطوير السيناريو

5 مسابقات

التعاون في المهرجان مع الياباني العالمي لعرض أفلام يابانية قصيرة، ومع الفرنسي العالمي لعرض أفلام قصيرة عالمية.

الشخصية المكرمة في المهرجان

وكانقد اختار الفنان إبراهيم الحساوي ليكون الشخصية المكرمة في المهرجان بنسخته الـ11، وقد قدم هذا الفنان العديد من الأعمال المميزة الباقية بذهن المشاهد سواء بالسعودية أو الخليج، ومع نخبة من نجوم الفن، وتنوعت أعماله بين السينما والدراما والمسرح.

والحساوي هو فنان وشاعر ومخرج ومنتج ومؤلف قدم خلال مسيرته الفنية العديد من الأعمال الدرامية، كان منها مسلسل "خزنة"، "عيال صابر"، "الدوائر"، ليالي ذي الحجة"، "بعضنا كذا"، "خط البداية"، "الحاسة السادسة"، "من أجل عينيها"، "زمن المجد"، "القطيعة"، "الأماني المرة"، "مقادير نادر"، "عودة الطيور"، "طاش ما طاش "، "التحول العظيم"، "خلك معي 5"، "تحت الصفر"، "أساطير شعبية"، "قلوب من ورق"، "بحيرة الضفادع"، "الزمن والناس"، "نورة"، "العود"، "مطلع النور"، "ذنبه على جنبه"، "جروح باردة"، "خبز وملح"، "درب المحبة"، "مثلك عارف"، "فرط الزمان"، "أبو العصافير"، "أيام الشتات"، "ورد وشوك"، "شروق"، "مجاديف الأمل"، "دعاة على أبواب جهنم"، "بيوت نادمة"، "فواصل"، "خوات موسى"، "قلب أبيض"، "حارتنا حلوة"، "الساكنات في قلوبنا"، "أسوار"، "بيني وبينك"، "ليلى"، "شوف الدينا"، "قلب أبيض"، "على موتها أغني"، "أنين"،"أيام وليالي"، "ظلال الماضي"، "توق"، "شويّـة أمل"، "آخر المطاف"، "ما نتفق"، "أنا آسف"، "الوداع"، "أكون أو لا"، "يا تصيب يا تخيب"، "توالي الليل"، "عطر الجنة"، "الحب سلطان"، "عندما يزهر الخريف"، "عام الجمر"، "حصاد الزمن"، "طريق المعلمات"، "شد بلد"، "حكايات الحوش"، "بعد النهاية"، "ممنوع الوقوف"، "سيلفي"، "سناب شاف"، "بدون فلتر"، "عوض أباً عن جد"، "ماذا لو؟"، "أنا عندي نص"، "الشهد المر"، "شاهين"، "أساطير من الزمن القادم"، "كف ودفوف"، "سكة سفر"، "خيوط المعازيب"، و"رمادي".

أما أبرز أعماله في مجال المسرح فهي: مسرحية "محبوب في ثوب مقلوب"، "احتفالة أبي تمام"، "شقة في الدور الثالث"، "المصور"، "حكاية ما جرى"، "نهاية المباراة"، "القافلة تسير"، "الصرام"، "نهر مالح"، و"القربان"، "موت المغني فرج"، "ناس تحت الصفر"، "صافي"، "جاكم سليسل"، "توت يا كتكوت"، "جراح بن ساطي"، "وطن المجد"، "وسطي بلا وسطية"، "موت المؤلف"، "امرؤ القيس"، "التلفزيون"، "سراة الشعر"، و"نوستالجيا".

ومن أبرز أعماله السينمائية: فيلم "عايش"، "شكوى"، "وتر الروح"، "الشجرة النائمة"، "بسطة"، "أمل"، "عود"، "فضيلة أن تكون لا أحد"، "أيقظني"، "سيدة البحر"، "المسافة صفر"، "قبل أن ننسى"، "أغنية الغراب"، "موسيقى الصحراء"، "هجان"، "إلى ابن"، و"هوبال".

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مقدمو حفل افتتاح مهرجان الأفلام السعودية

قائمة بأسماء الأفلام التي ستعرض:

الأفلام الروائية الطويلة

فيلم "سلمى وقمر".

فيلم "أناشيد آدم".

فيلم "هوبال".

الأفلام الروائية القصيرة

فيلم "أختين".

فيلم "ميرا ميرا ميرا".

فيلم "انصراف".

السينما اليابانية

Mr head

River returxs.

الأفلام الوثائقية

فيلم "الجانب المظلم من اليابان"

فيلم "دينمو السوق".

العروض الموازية

فيلم "تشغيل".

فيلم "ابنة القلب البعيد".

Audio qn".

سيقدم حفل افتتاح مهرجان أفلام السعودية بدورته 11 كلٌّ من الفنان خالد صقر والفنانة عائشة كاي.

ويتنافس على جوائز المسابقة هذا العام 21 فيلماً من إنتاج صُنَّاع أفلام سعوديين وخليجيين، وأيضاً عرب، وهي:

فيلم "قن" إخراج مجتبَى الحجي.

فيلم "تراتيل الرفوف" للمخرجة هناء الفاسي.

فيلم "الإشارة" للمخرج ناصر القطان.

فيلم "أختين" للمخرج وليد القحطاني.

فيلم "ناموسة" رنيم ودانة المهندس.

فيلم "ميرا ميرا ميرا" للمخرج خالد زيدان.

فيلم "يوم سعيد" للمخرج محمد الزوعري.

فيلم "علكة" للمخرج بلال البدر.

فيلم "شريط ميكس" للمخرج علي أصبعي.

فيلم "ملِكة" للمخرجة مرام طيبة.

فيلم "ونعم" للمخرج مساعد القديفي.

فيلم "محض لقاء" للمخرج محسن أحمد.

فيلم "كرفان روان" للمخرج أحمد أبو العصاري.

فيلم "نور" للمخرج ثابت سالم.

فيلم "جوز" للمخرج محمود الشيخ.

فيلم "خدمة للمجتمع" للمخرج جعفر آل غالب.

فيلم "1/2 رحلة" للمخرجة رنا مطر.

فيلم "انصراف" للمخرجة جواهر العامري.

فيلم "هو اللي بدأ للمخرج عبد الله العطاس.

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