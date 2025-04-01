ميار الببلاوي تكشف عما شاهدته في وداع إيناس النجار

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 1 أبريل 2025 07:23 مساءً - روت الفنانة ميار الببلاوي تفاصيل مشاركتها في تجهيز الفنانة إيناس النجار للدفن وتشيع جثمانها لمثواه الأخير، حيث عبرت الببلاوي عن تأثرها الشديد بهذه اللحظات الخاصة جداً.

ميار الببلاوي: إيناس النجار بدت كعروس مبتسمة

وكتبت ميار الببلاوي في منشور على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي الـ"فيسبوك" ما شاهدته أثناء تجهيز جثمان إيناس النجار للدفن، وقالت: "إيناس حبيبتي، ماذا بينك وبين الله لتكوني في غسلك كعروس مبتسمة وكالقمر في تمامه؟، غسلت كثيرين، لكنك كنتِ آية من آيات الله، بحبك أوي وهتوحشيني".

منشور ميار الببلاوي عبر حسابها الخاص بالفيسبوك



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رحيل إيناس النجار

وشُيعت جنازة الفنانة الراحلة ايناس النجار، اليوم الثلاثاء 1 إبريل في مسقط رأسها بتونس، حيث سافر الجثمان مساء أمس الاثنين إلى تونس بعد الانتهاء من إجراءات السفر وتجهيز الجثمان بالمستشفى لاسيما وأن الراحلة أوصت بدفنها في تونس بجوار جثمان والدها، فيما رافق الجثمان من القاهرة إلى تونس، شقيقة الراحلة، سواء النجار وابنتها لانا".

الفنانة ايناس النجار رحلت عن عالمنا صباح أمس الاثنين عن عمر يناهز 42 عاماً، بعد دخولها في غيبوبة تامة بسبب إصابتها بتسمم الدم نتيجةً لانفجار المرارة، ووضعت على أجهزة التنفس لإنقاذها، ولكنها لم تستجب للعلاج وتدهورت حالتها الصحية حتى وافتها المنية، وسط صدمة كبيرة في الوسط الفني، حيث حرص العديد من نجوم الفن على نعيها ومواساة أسرتها.

"الحلانجي" آخر أعمال إيناس النجار

وشاركت إيناس النجار في آخر أعمالها، مسلسل "الحلانجي"الذي تم عرضه في موسم دراما رمصان 2025، والعمل من بطولة: محمد رجب، عبير صبري، آيتن عامر، دانا حلبي، أحمد وفيق، محمد لطفي، محمود قابيل، طارق صبري، ميمي جمال، إيناس النجار، هالة فاخر، سامح الصريطي، يوسف وائل نور، إبراهيم السمان، أحمد عبد الله محمود، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج معتز حسام.

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إيناس النجار في سطور

وكانت رحلة إيناس النجار الفنية قصيرة، حيث بدأت مشوارها في مصر عام 1999، بظهورها كموديل فى أغنية "يا ترى" لـ بهاء سلطان، ثم توالت الأعمال التى شاركت بها، حيث شاركت بأفلام: "فرقة بنات وبس ومعالى الوزير وميدو مشاكل وبحبك وأنا كمان وكيمو وأنتيمو وقشطة يابا وعلى سبايسى وكركر ومفيش فايدة وعزبة آدم وابقى قابلنى وعايشين اللحظة".

كما شاركت أيضاً في أفلام:"أحاسيس وكلبي دليلى وواحد صعيدى وأبو العريف"، ومن المسلسلات التي شاركت بها: "يتربى في عزو والعصيان وعلي مبارك وورق التوت ومنتهى العشق وماما في القسم والأخوة الأعداء ولعنة كارما، الوتر المشدود، علشان مليش غيرك، أولاد الشوارع".



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