نوال الزغبي تتعثر على المسرح بحفلها في بيروت

تفاصيل تعثر نوال الزغبي على المسرح

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 1 أبريل 2025 07:23 مساءً - أحيت الفنانةحفلًا غنائيًا بالعاصمة اللبنانية بيروت احتفالًا بـ، وقد شهد الحفل حضورًا كبيرًا من جمهور ومُحبي الفنانة نوال الزغبي والذين حرصوا على التفاعل مع عدد من أشهر أغانيها والتي قدمتها خلال الحفل.

وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو للفنانة نوال الزغبي وهي تتعثر على خشبة المسرح خلال الحفل حيث فقدت توازنها بسبب ارتدائها حذاءً بكعب عالي وتعثرت بإحدى مكبرات الصوت الموجودة على المسرح وكادت أن تسقط لولا مساعدة البعض لها للوقوف مرة أخرى.

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نوال الزغبي تُقدم التهنئة لجمهورها وتشاركهم صور الحفل

وكانت قد حرصت الفنانة اللبنانيةعلى توجيه التهنئة لجمهورها بمناسبة عيد الفطر ونشرت عدد من الصور لحفلها الأخير بالعاصمة اللبنانية بيروت، وذلك عبر حسابها الخاص بـ"X"، وقالت في تهنئتها: "عيد فطر مبارك.. من حفل بيروت".

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نوال الزُغبي تُشارك بـ"رامز ايلون مصر"

يُذكر أن الفنانةكان لها حضورًا مُميزًا بشهر رمضان 2025 من خلال مُشاركتها ببرنامج "رامز إيلون مصر" مع الفنانولاعب كرة القدم السعوديوجاءت مُشاركة الفنانةالبرنامج من خلال إيهام ضيف الحلقة بأنها أحد أعضاء برنامج لإكتشاف المواهب، حتى يتم إقناع الضيف للمُشاركة ويتعرض للمقلب الخاص بالبرنامج.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».