نوال الزغبي تتعثر على المسرح بحفلها في بيروت

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 1 أبريل 2025 07:23 مساءً - أحيت الفنانة نوال الزغبي حفلًا غنائيًا بالعاصمة اللبنانية بيروت احتفالًا بـ عيد الفطر المُبارك 2025، وقد شهد الحفل حضورًا كبيرًا من جمهور ومُحبي الفنانة نوال الزغبي والذين حرصوا على التفاعل مع عدد من أشهر أغانيها والتي قدمتها خلال الحفل.
وجاءت مُشاركة الفنانة نوال الزغبي البرنامج من خلال إيهام ضيف الحلقة بأنها أحد أعضاء برنامج لإكتشاف المواهب، حتى يتم إقناع الضيف للمُشاركة ويتعرض للمقلب الخاص بالبرنامج.
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تفاصيل تعثر نوال الزغبي على المسرح
وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو للفنانة نوال الزغبي وهي تتعثر على خشبة المسرح خلال الحفل حيث فقدت توازنها بسبب ارتدائها حذاءً بكعب عالي وتعثرت بإحدى مكبرات الصوت الموجودة على المسرح وكادت أن تسقط لولا مساعدة البعض لها للوقوف مرة أخرى.
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نوال الزغبي تُقدم التهنئة لجمهورها وتشاركهم صور الحفلوكانت قد حرصت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي على توجيه التهنئة لجمهورها بمناسبة عيد الفطر ونشرت عدد من الصور لحفلها الأخير بالعاصمة اللبنانية بيروت، وذلك عبر حسابها الخاص بـ"X"، وقالت في تهنئتها: "عيد فطر مبارك.. من حفل بيروت".
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نوال الزُغبي تُشارك بـ"رامز ايلون مصر"يُذكر أن الفنانة نوال الزغبي كان لها حضورًا مُميزًا بشهر رمضان 2025 من خلال مُشاركتها ببرنامج "رامز إيلون مصر" مع الفنان رامز جلال ولاعب كرة القدم السعودي محمد نور.
وجاءت مُشاركة الفنانة نوال الزغبي البرنامج من خلال إيهام ضيف الحلقة بأنها أحد أعضاء برنامج لإكتشاف المواهب، حتى يتم إقناع الضيف للمُشاركة ويتعرض للمقلب الخاص بالبرنامج.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».