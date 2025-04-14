أول تعليق من منى زكي بعد تكريمها بجائزة الإمتياز من مهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 أبريل 2025 11:56 صباحاً - حرصت الفنانة منى زكي على التعليق بعد فوزها بجائزة الإميتاز في التمثيل عن دورها في فيلم "رحلة 404"، من مهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية في دورته الـ 51؛ وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".

منى زكي تُعلق بعد تكريمها بجائزة الإمتياز من مهرجان جمعية الفيلم

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علقت النجمة منى زكي من خلال حسابها على "إنستغرام" على فوزها بجائزة الإميتاز عن التمثيل من جمعية الفيلم، حيث قالت: "فخورة و ممتنة جدًا لمنحي جائزة الإمتياز في التمثيل من مهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية و اختيار فيلم الرحلة 404 كأفضل فيلم... مبروك لكل الزملاء المخرج الكبير هاني خليفة وفريق الإنتاج".

وقد حصد فيلم "رحلة 404" بطولة الفنانة منى زكي، 6 جوائز دفعة واحدة، في الدورة الـ51 من مهرجان جمعية الفيلم، الذي يترأسه مدير التصوير السينمائي محمود عبد السميع، حيث نالت الفنانة منى زكي جائزة الامتياز في التمثيل، عن دورها في فيلم "رحلة 404"، فيما فاز المخرج هاني خليفة بجائزة أحسن إخراج، أما السيناريست محمد رجاء فقد حصد جائزة أحسن سيناريو عن الفيلم ذاته، كما نال الفنان محمد داخلي، جائزة أحسن تصميم أفيش.

وأوضحت إدارة المهرجان، عن فوز مصممة الأزياء مروة عبد السميع، بجائزة أحسن ملابس، كما فاز "رحلة 404" بجائزة أفضل فيلم بالدورة الـ51 من مهرجان جمعية الفيلم، ويتسلمها المنتجان محمد حفظي وشاهيناز العقاد حيث ستُوزع الجوائز، في حفل ضخم يوم 22 أبريل الجاري، في مركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية، وذلك بحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، الفنانة ليلى علوي ضيفة شرف المهرجان، فضلًا عن محمود عبد السميع رئيس المهرجان.

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فيلم "رحلة 404"

يضم فيلم "رحلة 404" نخبة من النجوم، أبرزهم: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي، محمد علاء، سماء إبراهيم، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي، عارفة عبد الرسول، وهو من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.

تدور أحداث الفيلم قبل أيام من سفر غادة إلى مكة لأداء فريضة الحج، حيث تجد نفسها في مأزق كبير يستدعي اللجوء إلى أشخاص من ماضٍ ملوث كانت قد قررت قطع علاقتها بهم، وذلك في محاولة لجمع مبلغ مالي ضخم. فهل تنجح في تأمين المال والسفر، أم أن قرارها سيجرّها إلى منعطف خطير يغيّر حياتها بالكامل؟.

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