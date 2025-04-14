شمس البارودي تنشر صوراً نادرة مع حسن يوسف من عقد قرانهما ورسائل بخط يده.. شاهدوها

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 أبريل 2025 11:56 صباحاً - استعادت الفنانة شمس البارودي ذكرياتها مع شقيقتها الكبرى وزوجها الراحل الفنان حسن يوسف، وقامت بنشر عدد من الصور من كتب كتابهما ورسائل بخط يده عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الأجتماعي "فيسبوك".

صور نادرة لشمس البارودي مع حسن يوسف

نشرت الفنانة شمس البارودي من خلال حسابها على "فيسبوك"، عدد كبير من الصور التي جمعتها بزوجها الفنان الراحل، كما شاركت رسائل بخط يده، وعلقت على الصور قائلة: "اليوم تذكرت شقيقتى الأكبر منى نيفان لأنى منذ شهرين عثرت على آخر خطاب لى منها بعد زواجي أنا وحبيبي ومعه صورة تحمل طفلتها غادة ثلاث سنوات على حجرها وابنها خالد أربع سنوات بجوارها قلت حنشر خطابها المليء بالحب مع الصورة بحثت عن الصورة في الدولاب لم أجدها ساجدها أكيد بس لقيت الكثير من كروت حبيبي لى في مناسبات عديدة والبوم صور".

وأكملت البارودي: " كتب كتابنا صورة بعضها على التليفون لنشرها الآن كما وجدت خطاباتنا الغراميه أثناء سفره حبيبي لعمل مسلسل في استوديوهات دبي سافر عدة مرات خطابات عشق من حبيبي ووجدت ظرف صغير كاتب عليه هذه وصيتى لأنى مسافر الحج وعملا بنصيحة الحبيب صلي الله عليه وسلم أكتب وصيتى كان هذآ في اوائل التسعينات لأنى حجيت بعد حبيبي في 92 إزاى كان خايف عليا قوى كده إزاى كانت معظم وصيته زوجتى زوجتى وأحيانا يقول زوجتى واولادى".

وتابعت: "واوصانى حبيبي بوالدته وإن أفعل ماكان يفعله حبيبي برا وحبا لحماتي حبيبتي ألتى كنت أحبها واقدرها وافعل معها ما أفعله مع أمى فنحن تعودنا من أبي تقبيل يد جدتي وجدى فنشاءنا على هذآ السلوك حتي ابنائي معنا هكذا يقال هذآ سلو أهل الشام ولكنى وجدت كثير من الأسر العريقة المصريه يفعلن مانفعل حتي كان جيران أبي وأمي يستشهدوا بنا كبرنا وتزوجنا وإذا ذهبنا لزيارة اهلنا لابد لابد أن نقبل يد أمى وأبي ونضعها علي الجبهه سلوك عادي تعودنا عليه كنت أفعله مع من أنجبت حبيبي وهذا ماتعلمناه من نعومة اظافرنا( خفض جناح الذل من الرحمه ) لهم هو قمة البر والحب لهما".

واستطردت قائلة: "المهم راق لى نشر بعض من صور إحتفال زواجنا هناك المأذون وأبي وخالى صلاح وهناك صورة لخالتي خديجه وخالى حسن وخالتى زهيرة وابنتها الجميله ناديه وهناك خالى ثروت وزوجته الحبيبة ميرفت وهناك طنط حياة الحسامى أحد فروع ونسايب عائلة البارودي بالشام وهناك شقيقتى الصغري صفاء ترقص.. هيا الآن أجمل جده وشقيقتى وفاء".

وقالت شمس البارودي:"طبعا لدى كثير من الصور لم أضعها هذه المره فيها كل أشقاء حبيبي بزوجاتهم وشقيقته الحبيبة لقلبه فاتن وأبناء شقيقه الكبير حمدى سانشرها يوما آخر اكتفيت بهذه الصورة اليوم وبإذن الله باءذن الله يوم الإثنين سنحتفل بيوم مولد حبيبي وروحي 14 أبريل بختم القرآن وجلوسنا معا أخته حبيبتي فاتن وابناءها وشقيقاتى ونجلس بعدها باءذن الله على مائدة الطعام كما كان يحب حبيبي اسأل الله أن يعيننا علي ذكره وشكره وحسن عبادته".

كما وجهت رسالة لمتابعيها قائلة: "ملحوظة لايدخل على صفحتى إلا المحبين لنا في الله وغير مرغوب في الحاقدين او الحاسدين ومن في قلوبهم مرض.. اعاننا الله على صفاء قلوبنا لكل خلقه أين من كان بشر أو شجر أو حيوان فكما بلغنا الحبيب المصطفى أن في كل كبدة رطبة أجر اترككم مع جزء من أجمل ذكريات حياتي وانهض لقراءة وردى اليومى بإذن الله".

واختتمت شمس البارودي قائلة: "على فكره أنا تفاجأت في خطاباتنا لبعض كان خطى معقول قبل وجود الموبيل الخلانا مابنكتبش على ورق بس خط حبيبي وروحي الغالى فظيع حلو بشكل غريب وكأنه مطبعة ده لأنه حبيبي كان منظم جدأ وابني عمر كده ماشاءالله ورث هذآ من أبيه التنظيم ينظم دولابه عمر بشكل رائع استودعكم الله من احببتهم واحبونى في الله".

وفاة الفنان حسن يوسف

يُذكر أن الفنانة، أعلنت وفاة زوجها الفنان حسن يوسف صباح الثلاثاء 29 أكتوبر 2024، عن عمر ناهز 90 عامًا، وأكد محمد يوسف، وفاة شقيقه الفنان الكبير، حيث قال عبر حسابه على فيس بوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى منذ قليل شقيقى الأكبر الفنان، تغمده الله بواسع رحمته"، وجاءت وفاة الفنان القديربعد عام تقريبًا من الحداد على وفاة ابنه الأصغر عبدالله.

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