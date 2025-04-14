جون ترافولتا يتذكر ابنه الراحل بكلمات مؤثرة في ذكرى ميلاده

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 أبريل 2025 11:56 صباحاً - في اليوم المفترض أن يكون يوم ميلاده الـ 33، شارك نجم الأكشن جون ترافولتا رسالة لابنه جيت الذي توفي في يناير عام 2009 عن عمرٍ يناهز 16 عاماً.

جون ترافولتا يهدي ابنه تهنئة في يوم ميلاده

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شارك جون ترافولتا يوم أمس الأحد 13 أبريل، صورة قديمة له وهو يحمل ابنه جيت الصغير بين ذراعيه بينما كان الصبي الصغير يلعب بأذنيه، مصحوبة كلمات مؤثرة لنجله جيت عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام، وكتب النجم البالغ من العمر 71 عاماً: "يوم ميلاد سعيد يا جيت، أفتقدك كثيرًا. أحبك إلى الأبد!".

وفاة جيت في عمرٍ صغير

تزوج جون ترافولتا من الراحلة كيلي بريستون، ورُزقا بثلاثة أبناء: جيت، ابنته إيلا بلو 25 عامًا، وابنه بنيامين 14 عامًا. وقد توفي جيت بشكل مأساوي عن عمر يناهز 16 عامًا في يناير 2009 أثناء قضائه إجازة مع عائلته في جزر البهاما، حيث أصيب بنوبة صرع وارتطم رأسه بحوض الاستحمام في منزلهم لقضاء العطلات، وقد عانى الممثل بعد وفة ابنه، ووصف ما مر به بـ "أسوأ ما حدث في حياتي" على خشبة المسرح في مسرح رويال دروري لين بلندن، وفقًا لما ذكرته بي بي سي في فبراير 2014.

وقد توفيت بريستون في يوليو 2020 عن عمر يناهز 57 عامًا، بعد تشخيص إصابتها بسرطان الثدي.

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معايدة جون ترافولتا لابنته إيلا في يوم ميلادها

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في وقتٍ سابق من هذا الشهر، هنأ جون ترافولتا ابنته إيلا بيوم ميلادها، بمشاركة صورة لها عبر حسابه الخاص بإنستغرام وأرفقها بتعليق جاء فيه: "في الثالث من أبريل عام 2000، رزقنا الله بواحدة من أروع الأرواح. كريمة، مرحة، جميلة، طيبة، وموهوبة للغاية. أنتِ تجعلين حياتنا جميعًا أفضل. يوم ميلاد سعيد يا عزيزتي إيلا. والدك يحبك للأبد".

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