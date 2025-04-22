كريم فهمي يكشف عن مخاوفة من مشاركة ياسمين عبد العزيز في "وتقابل حبيب"

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 أبريل 2025 11:59 صباحاً - تحدث الفنان كريم فهمي عن المخاوف التي رافقته خلال وقت عرض مسلسل"وتقابل حبيب"، الذي شارك به خلال الموسم الرمضاني لعام 2025.

مخاوف من وتقابل حبيب

أكدأنه كان يشعر بخوف وتردد تجاه هذه التجربة قائلاً: "من أول المسلسل والناس كانت متفاعلة، بس قلقي كان أكبر من أي حاجة، لأني كنت خايف من المقارنة مع مسلسل ونحب تاني ليه؟ وده بسبب إن نفس الثنائي موجود: أنا و، وكمان الكاتب عمرو محمود ياسين وعدد من نفس فريق العمل ".

قال كريم فهمي أنه اضطر لبذل مجهود مضاعف لضمان نجاح العمل وظهوره بشكلٍ لائق، وأشار إلى أنه بذل مجهود كبير مع المؤلف عمرو محمود ياسين للاهتمام بتفاصيل الشخصية وظهورها بشكلٍ مثالي.

مرض كريم فهمي

قصة وصناع وتقابل حبيب

فاجأجمهوره بإصابته بمتلازمة ADHD، وقال: "أنا اكتشفت إني عندي ADHD بالصدفة لما بنتي كانت بتعاني من قلة تركيز، رحت أطمن عليها عند دكتورة، فقالتلي: على فكرة حضرتك كمان عندك ADHD، لما الدكتورة فاجئتني بالتشخيص رجعت فلاش باك، فاكر وأنا صغير كنت قاعد في الفصل والمدرس بيشرح، بحس كأن ستارة نزلت قدامي ماكنتش بركز، زي جملة هو ذكي لو ركز".تدور أحداثحول ليل، وهي امرأة ثرية تتلقى صدمة حياتها عندما تكتشف أن زوجها خانها وتزوج بأخرى سراً وتدخل في صراعات مع عائلته.

مسلسل "وتقابل حبيب" من تأليف عمرو محمود ياسين، وبطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، صلاح عبدالله، بسنت شوقي، محمود عمرو ياسين، وإنتاج تامر مرسي، إخراج محمد الخبيري.

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