جورج كلوني يدلي بتصريح مثير عن زواجه من أمل كلوني

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 أبريل 2025 11:59 صباحاً - في الآونة الأخيرة، أصبح اسم جورج كلوني وزوجته أمل مُتداولاً بشكلٍ كبير، حيث أُثيرت مزاعم عن اقترابهما من الطلاق؛ نظراً لبُعد المسافات بينهما، وانشغال كلٍ منهما بعمله في دولة بعيدة عن الآخر، وقد أطاح جورج كلوني بهذه الشائعات في وقتها بالصمت، ومؤخراً بالنفي بطريقة غير مباشرة.

جورج كلوني في تصريح مثير عن زواجه

حلَّ جورج كلوني ضيفاً يوم أمس الإثنين، 21 أبريل، في برنامج CBS Mornings، مع الإعلامية جايل كينغ، للترويج لمسرحيته الأولى على مسرح برودواي Good Night, and Good Luck، تحدث خلال اللقاء عن زواجه من أمل كلوني، الذي يعتبره زواجاً سهلاً، وأنه وزوجته أمل لم يتجادلا قط منذ زواجهما، قائلاً: "أتذكر أننا كنا هنا معك من قبل، وأتذكر أننا قلنا إننا لم نتجادل قط، وما زلنا كذلك. نحاول إيجاد سبب للشجار!"، وأضاف: "أشعر بأنني محظوظ للغاية لمقابلتي هذه المرأة الرائعة، أشعر وكأنني فزت بالجائزة الكبرى. لا يمر يوم من دون أن أشعر بأنني أسعد رجل في العالم، لذا فالأمر رائع".

وتحدث كلوني أيضاً عن توأميهما ألكسندر وإيلا: "طفلانا في السابعة من عمرهما، وسيبلغان الثامنة قريباً، وهو عمر رائع حقاً. إنهما فضوليان ومرحان للغاية، كل والد يعتقد أن أطفاله رائعون، طفلانا مرحان ويُضحكاننا".

ويأتي ظهور جورج كلوني في البرنامج بعد عامين من ظهوره وزوجته أمل عام 2022، حيث طُرح الموضوع لأول مرة مع مقدمة البرنامج الحواري، وحينها تحدثا عن زواجهما، وقال جورج إن الحفاظ على زواج قوي كان سهلاً مع أمل، مضيفاً: "أسهل شيء في حياتنا على الإطلاق، لم نتشاجر قط".

وفي ديسمبر 2020، تحدث جورج أيضاً في مقابلة مطولة مع مجلة People عن زواجه من أمل، قائلاً: "أشعر أنني محظوظ جداً لمقابلتها من نواحٍ عديدة، لم نتشاجر قط. كما تعلمون، لقد حاصر فيروس كورونا الجميع، وتعرضت علاقات العديد من الأصدقاء للاختبار، بالنسبة لنا كان الأمر سهلاً للغاية".

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شائعات الطلاق تلاحق جورج وأمل كلوني

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وفقاً لتقرير نشره موقع Radar OnLine، فقد ترددت شائعات طلاق جورج وأمل كلوني منذ فترة، ويُعتقد أن زواجهما متوتر بسبب ارتباطهما المهني، حيث تفصل بينهما آلاف الأميال، فجورج كلوني يتواجد حالياً في مدينة نيويورك الأمريكية لمسرحيته الجديدة، بينما تتمسك زوجته أمل بالتواجد مع طفليها في بريطانيا، حيث مهنتها كمحامية، كما تعمل أستاذة قانون في جامعة أكسفورد.

وقد يتسبب الطلاق في خسارة مالية ضخمة لجورج كلوني قد تصل إلى 300 مليون دولار، وفقاً لتقارير سابقة.

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