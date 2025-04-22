سماح أنور.. مسيرة فنية أمام كبار النجوم بالسينما والتلفزيون

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 أبريل 2025 11:59 صباحاً - تُعد الفنانة سماح أنور واحدة من أبرز الفنانات اللواتي ارتبط الجمهور بهن خلال سنوات عديدة؛ حيث قدمت العديد من الأعمال الفنية أمام كبار النجوم ما بين السينما والدراما التلفزيونية والمسرح والتي لاقت نجاحاً كبيراً.

واحتفالاً بيوم ميلاد الفنانة سماح أنور الذي يوافق اليوم 22 أبريل، نستعرض لكم أبرز الأفلام والمسلسلات التلفزيونية التي شاركت ببطولتها، ونجحت من خلالها في أن يكون لها مكانة خاصة لدى الجمهور بكافة أنحاء الوطن العربي.

البداية بالأفلام التلفزيونية والسينمائية أمام كبار الفنانين

جاء الظهور الأول للفنانة سماح أنور كوجه جديد بالفيلم التلفزيوني "زيارة سرية"، والذي جسد بطولته الفنان صلاح ذو الفقار والفنان الكبير محمود المليجي وعدد من الفنانين، وتم عرضه عام 1981. وفي العام التالي شاركت ببطولة الفيلم التلفزيوني "عريس لفاطمة" والذي شارك ببطولته مجموعة كبيرة من الفنانين من أبرزهم كريمة مختار، محمد رضا، سامي العدل، وشيرين.

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كما شاركت أيضاً الفنانة سماح أنور بالفيلم التلفزيوني "دعوة للزواج"، والذي جاء من تأليف لينين الرملي وجسد بطولته يحيى الفخراني، مديحة كامل، مصطفى فهمي والعديد من الفنانين، وفي عام 1984 شاركت ببطولة فيملين سينمائيين أمام كبار نجوم سينما الثمانينيات؛ حيث شاركت الفنان أحمد زكي ببطولة فيلم "الليلة الموعودة" والذي شارك ببطولته الفنان فريد شوقي، وأيضاً شاركت ببطولة فيلم "بيت القاصرات" أمام الفنان محمود عبد العزيز.

وشهدت فترة الثمانينيات نجاحاً كبيراً للفنانة سماح أنور؛ حيث شاركت ببطولة عدد من الأفلام السينمائية أمام كبار الفنانين، قدمت مع الفنان محمد صبحي فيلم "رجل بسبع أرواح"، كما شاركت بالبطولة في فيلم "رجل لهذا الزمان" أمام الفنان عادل أدهم، فيلم "دموع الشيطان" أمام الفنان فريد شوقي، محيي إسماعيل، والعديد من الأفلام السينمائية.

كما تُعد الفنانة سماح أنور من أبرز الفنانات اللواتي قدمن "الأكشن" في السينما المصرية، وكان ذلك يُعد جرأة حينها بأن تجسد فنانة بطولة أفلام الحركة، ومن أبرز الأفلام التي قدمتها ولاقت نجاحاً لدى الجمهور "حالة تلبس" وفيلم "السجينتان" والذي جسدت بطولته أمامها الفنانة إلهام شاهين.

علامات مُضيئة بالدراما التلفزيونية

كما كان للفنانةالعديد من المُشاركات بالمسلسلات التلفزيونية، والتي حققت من خلالها شعبية كبيرة لدى الجمهور؛ حيث شاركت ببطولة عدد من المسلسلات والسهرات التلفزيونية، ومن أبرز المسلسلات التي شاركت في بطولتها مسلسل "سنبل بعد المليون" أمام الفنان محمد صبحي، كما شاركت أيضاً ببطولة الجزء الثالث من مسلسل "رأفت الهجان" أمام الفنان محمود عبد العزيز.

فيما يُعد مسلسل "ذئاب الجبل" واحداً من أشهر وأنجح المسلسلات التي شاركت ببطولتها الفنانة سماح أنور أمام كل من أحمد عبد العزيز، شريف منير، عبد الله غيث، حمدي غيث، والعديد من الفنانين كما شاركت أيضاً ببطولة الجزء الأول من مسلسل "زيزينيا"، كما تعاونت مع الفنان صلاح السعدني في الجزء الثاني من مسلسل "رجل في زمن العولمة".

وخلال السنوات الماضية شاركت سماح أنور ببطولة عدد من المسلسلات التلفزيونية والتي حققت نجاحاً لدى الجمهور ومن أبرزها "الليلة واللي فيها، بطن الحوت، الصندوق، نقطة سودة، 80 باكو".

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