أبرز 10 أفلام منتظرة في دور السينما خلال عام 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 1 أبريل 2025 07:23 مساءً - استعادت السينما المصرية نشاطها مع انطلاق موسم أفلام عيد الفطر 2025 والذي جاء بعد انشغال الجميع بالموسم الدرامي الأكبر، خلال شهر رمضان المنصرم، الذي تصدر جميع الاهتمامات سواء داخل الوسط الفني أو حتى بين الجمهور، ومع انتهاء موسم دراما رمضان 2025، أصبح التركيز على السينما والأفلام الجديدة، حيث تشهد الأشهر المتبقية من هذا العام عرض عدد من الأفلام الضخمة لكبار النجوم.
واتضحت خريطة السينما للأشهر المقبلة، مع استقبال دور العرض السينمائي أربعة أفلام للمنافسة في موسم أفلام عيد الفطر 2025، وهي: "سيكو سيكو"، "الصفا الثانوية بنات"، "نجوم الساحل" و"فار بـ 7 ترواح"، مع تواصل تصوير عدد من الأفلام للعرض خلال المواسم السينمائية المقبلة. إضافة إلى دخول أفلام أخرى مواقع التصوير في الأسابيع المقبلة، وترصد "سدتي" لكم أبرز هذه الأفلام المنتظر طرحها في دور السينما على مدار الأشهر المقبلة.
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فيلم The Seven Dogs، يأتي من بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هنا الزاهد، تارا عماد، سيد رجب وعدد كبيرا من الفنانين المصريين و العرب، وكذلك ظهور فنانين عالميين كضيوف شرف، قصة المستشار تركي آل الشيخ وفريق Big Time وسيناريو وحوار محمد الدباح، وإخراج المخرجين العالميين Adel و Belal اللذين كان آخر أعمالهما "bad boys 3".
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واتضحت خريطة السينما للأشهر المقبلة، مع استقبال دور العرض السينمائي أربعة أفلام للمنافسة في موسم أفلام عيد الفطر 2025، وهي: "سيكو سيكو"، "الصفا الثانوية بنات"، "نجوم الساحل" و"فار بـ 7 ترواح"، مع تواصل تصوير عدد من الأفلام للعرض خلال المواسم السينمائية المقبلة. إضافة إلى دخول أفلام أخرى مواقع التصوير في الأسابيع المقبلة، وترصد "سدتي" لكم أبرز هذه الأفلام المنتظر طرحها في دور السينما على مدار الأشهر المقبلة.
فيلم "ري ستارت" ينطلق في مايو 2025تقرر طرح فيلم "ري ستارت" خلال شهر مايو المُقبل، للمنافسة في موسم أفلام عيد الأضحى 2025، والفيلم من بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، رانيا منصور، توانا الجوهري، ميمي جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم إلهام شاهين، شيماء سيف، أحمد حسام ميدو، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.
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يمكنكِ قراءة.. إيرادات أفلام عيد الفطر 2025.. سيكو سيكو في المقدمة
فيلم "الجواهرجي" يجمع محمد هنيدي ومنى زكي بعد 28 عاماًفيلم "الجواهرجي" أيضاً تقرر طرحه في موسم أفلام عيد الأضحى 2025 بعد تأجيل ما يقرب من 3 سنوات، ويجمع الفيلم بين محمد هنيدي ومنى زكي مجدداً بعد 28 عاماً من اجتماعهما في الفيلم الأيقوني "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، ويشارك في بطولة "الجواهرجي"، لبلبة، أحمد السعدني، تارا عماد، أحمد حلاوة، باسم سمرة، عارفة عبدالرسول ومن من تأليف عمر طاهر، إخراج إسلام خيري.
فيلم "المشروع X" ينافس في عيد الأضحى 2025ومن الأفلام الكبرى المنتظر عرضها هذا العام وتحديداً في شهر مايو أيضاً، فيلم "المشروع X" وذلك للمنافسة في موسم عيد الأضحى 2025، ويقوم ببطولته نجمين جماهيريين هما كريم عبد العزيز وياسمين صبري فيما يشارك في البطولة إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي وضيفة الشرف هنا الزاهد والفيم من تأليف محمد الدباح وإخراج بيتر ميمي، ويجسد كريم عبد العزيز خلال الأحداث ضابط يكافح عصابة دولية لتهريب الآثار.
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يمكنك قراءة أيضاً.. طه دسوقي وعصام عمر وأحمد داش من البطولة في الدراما إلى السينما
فيلم "الشاطر" يعرض في صيف 2025فيلم "الشاطر" بطولة أمير كرارة وهنا الزاهد، مُنتظر إطلاقه في دور العرض خلال موسم صيف 2025، حيث يتبقى أسبوعين على الانتهاء من تصويره ويكون جاهز للعرض بعد ذلك، والفيلم من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي ويشارك في بطولته مصطفى غريب وعادل كرم ومحمد القس وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في إطار أكشن كوميدي.
"روكي الغلابة" يٌدخل دنيا سمير غانم المنافسةمن الأفلام المنتظر عرضها خلال عام 2025، "روكي الغلابة" حيث كان مرشحاً للمنافسة في موسم عيد الفطر 2025 ولكن تم تأجيله لعدم الانتهاء من تصويره، ليكون مرشحاً للعرض في موسم صيف 2025، والفيلم من بطولة دنيا سمير غانم، محمد ممدوح، محمد ثروت، بيومي فؤاد، محمد رضوان، أحمد سعد والي والعمل من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكي.
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تابعوا المزيد.. البطولة الشبابية تسيطر على موسم أفلام عيد الفطر 2025
فيلم "أحمد وأحمد" ينطلق في عيد الأضحى 2025"أحمد وأحمد" فيلم آخر أعلن صناعه عن طرحه في عيد الأضحى هذا العام، حيث يستعد صناعه لاستئناف تصوير أحداثه المتبقية في أحداثه بعد أن تم الانتهاء من جزء كبير من المشاهد قبل شهر رمضان الماضي، والفيلم من بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، غادة عبد الرازق، محمد لطفي، رشدي الشامي وعدد آخر من الفنانين ومن إخراج أحمد نادر جلال.
فيلم The Seven Dogs الأضخم انتاجاً في السينما العرييةفيلم The Seven Dogs من أبرز الأعمال السينمائية الجديدة المنتظر طرحها قريباً، حيث يعد الأضخم ميزانية في تاريخ السينما العربية، حيث تبلغ ميزانيته 40 مليون دولار، والفيلم يتواصل تصويره حالياً داخل استديوهات الحصن Big Time بـ المملكة العربية السعودية.
فيلم The Seven Dogs، يأتي من بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هنا الزاهد، تارا عماد، سيد رجب وعدد كبيرا من الفنانين المصريين و العرب، وكذلك ظهور فنانين عالميين كضيوف شرف، قصة المستشار تركي آل الشيخ وفريق Big Time وسيناريو وحوار محمد الدباح، وإخراج المخرجين العالميين Adel و Belal اللذين كان آخر أعمالهما "bad boys 3".
فيلم "فرقة الموت" يعرض في صيف 2025فيلم "فرقة الموت" من المقرر إطلاقه في دور السينما خلال موسم صيف 2025، حيث يتبقى على الانتهاء منه مشاهد معدودة ويكون جاهز للعرض، والفيلم من بطولة أحمد عز، منة شلبي، آسر ياسين، محمود حميدة، بيومي فؤاد، رشدي الشامي، فريدة سيف النصر، سماح أنور، عصام عمر، خالد كمال، وأحمد عبد الحميد، مع عدد من ضيوف الشرف منهم أمنية خليل، ومن تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء الديب.
"هيبتا 2 – المناظرة الأخيرة" يعود بعد 9 سنوات من الجزء الأولمن الأفلام المرشحة للعرض خلال هذا العام، حيث يعود الفيلم في جزئه الثاني الذي يحمل اسم "هيبتا – المناظرة الأخيرة"، بعد 9 سنوات من عرض الجزء الأول بأبطال مختلفين، هو من تأليف محمد صادق، وسيناريو وحوار محمد جلال ومحمد صادق بالتعاون مع نورهان أبو بكر، وإخراج هادي الباجوري، وبطولة منة شلبي، كريم فهمي، سلمى أبو ضيف، كريم قاسم، ميان السيد، جيهان الشماشرجي، حسن مالك، وضيف الشرف محمد ممدوح.
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فيلم "درويش" مرشح للعرض في الأشهر المقبلةمن الأفلام المقرر طرحها خلال في الأشهر المقبلة خلال عام 2025، فيلم"درويش" الذي يواصل بطله عمرو يوسف تصوير المشاهد الأخيرة منه، ويشارك في بطولته العديد من النجوم وهم: تارا عماد، مصطفى غريب، محمد شاهين وخالد كمال وعدد آخر من الفنانين، من تأليف وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوي، وتدور أحداثه حول مغامرات محتال ذو شخصية جذابة يعيش حياة مليئة بالتحديات والمخاطر.
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