شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شاكر ووائل جسار يحييان حفلاً غنائيًا في أوبرا دبى الشهر القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى كل من النجم هانى شاكر و النجم وائل جسار حفلاً غنائيًا في دبى أوبرا يوم 3 مايو الشهر القادم، حيث يقدم كل منهما باقة من أجمل أغانيهم التي يتفاعل معها الجمهور، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول.

وتألق مؤخرًا النجم هاني شاكر خلال حفله الذى أقيم ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية بمسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، بعدد من أغنياته، حيث قدم خلال الحفل "لسه بتسألي" و"غلطة" و"علّى الضحكاية"، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

يذكر أن آخر ألبومات هانى شاكر هو "اليوم جميل" والذى تكون من 9 أغان هم "يا ويل حالي" و"اديتك ورود" و"حمل الليالي" و"تعباني حياتي" و"اليوم جميل" و"فيه حل" و "مالكه كل حياتي" و"عادي" و"بستان شوك" كما تعاون أيضًا خلاله مع عدد من أهم الشعراء والملحنين والموزعين بالوطن العربي في هذا الألبوم.

وطرح وائل جسار مؤخرًا أغنية رومانسية بعنوان "حد يحينى"، على موقع "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات محمد الشافعى وألحان وتوزيع إسلام رفعت، وهندسة صوتية ماهر صلاح وأيضًا أغنية بعنوان "لو تخاصمني" على موقع يوتيوب، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، والأغنية من كلمات وألحان لؤى الجوهري، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع محمود يحيي أغنية تحمل اسم "أنا مش مصدق"، على يوتيوب والأغنية من كلمات منصور الشادى، وألحان وليد سعد، وتوزيع مكس وماستر أحمد إبراهيم.