حاكم أم القيوين يواصل استقبال المعزين بوفاة الشيخة حصة بنت حميد الشامسي

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بمجلس العزاء في الديوان الأميري مساء اليوم، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، جموع المعزين في وفاة الشيخة حصة بنت حميد بن عبدالرحمن الشامسي.

فقد تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين، التعازي والمواساة من الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي، وسعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الانتربول» مفتش عام وزارة الداخلية، وعدد من سفراء الدولة بالخارج.

كما تقبل سموه التعازي من عدد من الشيوخ وكبار الشخصيات والمواطنين والمقيمين ورؤساء البنوك ومديري الدوائر المحلية والاتحادية بالدولة ورجال الأعمال الذين أعربوا عن خالص تعازيهم ومواساتهم في وفاة والدة سموه الشيخة حصة بنت حميد بن عبدالرحمن الشامسي، داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة برحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

حضر الاستقبالات، معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري، والشيخ مكتوم بن راشد المعلا، والشيخ محمد بن راشد المعلا، والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة الرقابة المالية، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة الحكومة الذكية، والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مكتب صاحب السمو حاكم أم القيوين، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.