الخليج اليوم .. الديوان الملكي السعودي: غداً أول أيام عيد الفطر

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلن بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي أن غداً أول أيام عيد الفطر لعام 1446ه.

إلى ذلك، وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز كلمة بمناسبة حلول عيد الفطر قال فيها: نحمد الله تعالى أن يسر لملايين المعتمرين أداء مناسك العمرة والزيارة في شهر رمضان هذا العام، لنشكر أبناءنا وبناتنا العاملين بإخلاص في مختلف قطاعات الدولة على ما بذلوه من جهود كبيرة في هذا المجال.

في الوقت ذاته، أشار العاهل السعودي الملك سلمان إلى أن يوم العيد يعد يوم فرح وسرور، تتجلى فيه معاني الوحدة والتراحم والإخاء، فلله تعالى الحمد والشكر على ما وهبنا وأعطانا، قال عز وجل: (ولتُكملوا العدة ولتُكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون)، سائلاً المولى أن ينعم على بلادنا والأمة الإسلامية والعالم أجمع بالأمن والسلام، وأن يعم الاستقرار والازدهار في كل مكان.