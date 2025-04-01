الخليج اليوم .. الإمارات: ملتزمون بمحاربة الإرهاب

الرياض - كتب موسى القحطاني -

عقب إدانة الإمارات للمتهمين باختطاف وقتل المواطن المولدوفي الإسرائيلي" زافي كوغان"، أكد النائب العام الإماراتي، د حمد الشامسي أن الحكم الذي اتخذته الإمارات يجسد التزام البلاد الثابت بمكافحة الإرهاب وفقا لأعلى معايير العدالة وسيادة القانون، فضلاً عن توفير ضمانات المحاكمة العادلة.

إلى ذلك، شدد النائب العام الإماراتي، على أن القضاء الإماراتي يتصدى بحزم لأي محاولات تستهدف المساس بأمن الدولة واستقرارها، وأوضح أن دولة الإمارات تعد نموذجاً عالمياً في التعايش والتسامح، كما تحمي قوانينها جميع الذين يعيشون على أرضها من مختلف الديانات والأعراق، وتضمن أمنهم واستقرارهم.

قضت الإمارات بمعاقبة ثلاثة من المتهمين باختطاف وقتل المواطن المولدوفي / الإسرائيلي " زافي كوجان" بعقوبة الإعدام، فيما حكمت بالسجن المؤبد على الرابع، وذلك لاتهامهم بقتل المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار والترصد لغرض إرهابي.

وكشفت وزارة الداخلية الإماراتية عن هوية الجناة الثلاثة من الجنسية الأوزبكية الذين سيُنفذ بحقهم الإعدام وهم: "أوليمبي توهيروفيتش" (28 عاماً)، و"محمود جون عبد الرحيم" (28 عاماً)، و"عزيزبيك كاميلوفيتش" (33 عاماً).

وتعود جذور الواقعة، حينما تقدمت عائلة المجني عليه المولدوفي ببلاغ عن اختفائه، على إثره جرى تشكيل فريق بحث وتحرٍ، وأسفرت التحقيقات عن العثور على جثة الشخص المفقود وتحديد الجناة الثلاثة.

وكان النائب العام المستشار/ د.حمد سيف الشامسي قد أمر بإحالة المتهمين الأربعة إلى محاكمة عاجلة في يناير 2025 عقب التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة والتي ثبت عبرها رصد المتهمين للمجني عليه وقتله، وقد تضمنت الأدلة التي قدمتها نيابة أمن الدولة إلى المحكمة اعترافات المتهمين التفصيلية بجرائم القتل والخطف، فضلا عن تقارير الأدلة الجنائية والصفة التشريحية والأدوات المستخدمة في الجريمة وشهادة الشهود.