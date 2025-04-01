الخليج اليوم .. الكويت تضبط جانياً لاعتدائه على طفل

الرياض - كتب موسى القحطاني -

كشفت وزارة الداخلية الكويتية، ملابسات جريمة خطف واعتداء على طفل في فترة قياسية لم تتجاوز 24 ساعة، إذ وقعت الجريمة في منطقة ميدان حولي صباح يوم العيد، طبقاً لبيان الداخلية الكويتية.

إلى ذلك، تعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ إلى الجهات الأمنية عن العثور على طفل في أحد طرق محافظة العاصمة، يعاني من أضرار جسدية نتيجة تعرضه لاعتداء جنسي، وأوضحت الداخلية الكويتية بأنه على الفور، باشرت إدارة مباحث محافظة العاصمة تحرياتها المكثفة واستطاعت في وقت قياسي تحديد هوية الجاني وضبطه.

الداخلية الكويتية، أكدت في الوقت ذاته أن حالة الطفل جيدة وجرى إحالته إلى إدارة الطب الشرعي، ليتضح في سياق التحقيقات اعتراف المتهم بارتكابه الجريمة، كما تبين أنه من أصحاب السوابق في قضايا مماثلة، كما يحمل سجلاً إجراميًا في مجال المخدرات.

وتؤكد وزارة الداخلية أن الجهات المختصة مستمرة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، مشددة على التزامها التام بحماية أفراد المجتمع والتصدي بكل حزم لأي جرائم تهدد أمن وسلامة المواطنين والمقيمين.