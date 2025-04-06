الخليج اليوم .. ثروات بالمليارات.. إدراج أغنى 15 سعوديا بقائمة "فوربس" في العام 2025

الرياض - كتب موسى القحطاني -

كشفت مجلة "فوربس" الأمريكية قائمتها السنوية لأغنى رجال العالم لعام 2025 والتي ضمت عددا من رجال الأعمال السعوديين الذين برزوا في عدة قطاعات.

وتصدر الأمير الوليد بن طلال القائمة السعودية بثروة تقدر بـ16.5 مليار دولار، محافظا على مكانته كأحد أبرز المستثمرين في المنطقة والعالم.

وجاء ثانيا الدكتور سليمان الحبيب مؤسس مجموعة "الحبيب الطبية"، بثروة بلغت 10.9 مليار دولار، في دلالة واضحة على النمو المتسارع لقطاع الرعاية الصحية في المملكة.

وضمت القائمة أيضا رجال أعمال من مجموعة المهيدب، حيث حل في المركز الثالث بـ3.8 مليار دولار، يليه كل من عصام المهيدب، وسليمان المهيدب، بثروة متقاربة بلغت 3.6 مليار دولار لكل منهما.

وفي المركز السادس، جاء رجل الأعمال محمد أبونيان أحد أبرز المستثمرين في قطاع الطاقة والمرافق بثروة تقدر بـ3.2 مليار دولار.

أما في قطاعي المصارف والتجزئة، فبرز كل من عبد الله الراجحي وعبد الله العثيم، بثروات متساوية قدرت بـ2.5 مليار دولار لكل منهما ليكملا قائمة أول 8 سعوديين في تصنيف "فوربس" لعام 2025.

كما شملت القائمة أيضا رجال أعمال من قطاعات حيوية تشهد نموا متزايدا في السعودية، وهم عبد الله عامر النهدي مؤسس ونائب رئيس "النهدي الطبية"، أكبر سلسلة صيدليات في المملكة، بثروة بلغت 2.3 مليار دولار، ووليد الإبراهيم مؤسس ورئيس مجلس إدارة "مجموعة MBC" بثروة قدرت بـ1.4 مليار دولار، وخالد عبد الرحمن الراجحي رئيس مجلس إدارة شركة "عبد الرحمن صالح الراجحي وشركاؤه"، بثروة بلغت 1.2 مليار دولار، ويوسف جميل جمجوم عضو مؤسس في "مصنع جمجوم للصناعات الدوائية" بثروة تقدر بـ1.2 مليار دولار.

وضمت القائمة أيضا حمد علي الصقري نائب رئيس شركة "لجام للرياضة" المالكة لسلسلة "وقت اللياقة" بثروة وصلت إلى 1.1 مليار دولار، وعمار فقيه رئيس مجلس إدارة "فقيه كير" بثروة تقدر بمليار دولار، ومازن فقيه رئيس المجموعة نفسها، بثروة مماثلة بلغت مليار دولار.

المصدر: "عكاظ" + "فوربس"