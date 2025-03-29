مسلسل سيد الناس الحلقة 29.. الجارحي يعرف أن الجباس قاتل ابنه

"اعتماد" تشعر بالقهرة بعد كشف "سناء" أنها والدة "الجارحي"وجمع مشهد بين عفيفي (أحمد رزق) ووالدته اعتماد (إلهام شاهين) يشكو كلّ واحد منهما حاله؛ حيث عفيفي قد تركته زوجته ليال (شيرين أبو العز) ويعيش حزيناً من بعدها. أما اعتماد فتعاني من القهرة بعد معرفة أن زوجها رشدي (خالد الصاوي) كان متزوجاً من خادمتها سناء (سلوى عثمان)، وأنها تَعتبر ما حدث هو إهانة لها؛ خاصة وأنها عندما تستعيد بالذاكرة ما كان يحدث زمان، تكتشف أنه أنصفها عليها.
https://www.instagram.com/p/DHwUMxSIWZ_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DHwUMxSIWZ_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DHwUMxSIWZ_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
يمكنكِ قراءة: كريم فهمي وعمرو سعد تقع في حبهما 4 سيدات خلال دراما رمضان 2025
الجارحي يتحدث مع زوجته آمنة (ريم مصطفى) ولكن الأخيرة تخبره بأنها بدأت تخاف عليه رغم أمنيتها في أخذ حق ابنها. وفي هذا التوقيت، يذهب الجارحي إلى غرفة والدته سناء ويحاول إقناعها بأن تنتقل في غرفة أخرى، ويدور بينهما حديث؛ حيث تعاتب سناء نفسها على عدم الإفصاح عن كونها والدة الجارحي؛ خاصة بعدما وجدت أن احترام الناس لم يقل تجاه الجارحي بسبب كونه ابن خادمة.
"الجارحي" يحصل على الذهب وينتهي من مشاكل والدهيستيقظ الجباس من النوم ويجد أن كلّ الذهب تمت سرقته من المنزل، وكذلك خزينة المحل تمت سرقة جميع المستندات فقط منها. وفي نفس الوقت، يظهر الجارحي وهو يسلّم الذهب إلى صديق الطويل (محمود قابيل) وبرهام السوداني، وينتهي من قصتهما تماماً. وعندما يعود الجارحي إلى المنزل، يجد 3 ضباط شرطة في انتظاره ويصطحبونه معهم، ويتم سؤاله عن والده وتجارته التي تركها، ويحكي الجارحي للشرطة كلّ شيء.
تأتي وعد وتقابل الجارحي مجدداً وتتهمه بسرقة الذهب، ولكن الجارحي لا يتحدث سوى عن رغبته في معرفة مَن قتل ابنه أدهم، وترفض وعد الحديث إلا إذا أعطاها حقها في الذهب، ويهددها الجارحي بأنها إذا لم تخبره بمن قتل ابنه، سيعذبها ويجعلها تتمنى الموت. وفي نفس الوقت يعدها بأنها إذا أخبرته بقاتل ابنه، سيعطيها من الذهب ولكن بحسب ما يراه؛ لتكشف له أن فاروق الجباس هو الذي قتل ابنه.
View this post on Instagram
A post shared by Ahmed Zaher (@ahmedzaherofficial1)
يمكنك قراءة أيضاً: بعد اعتزاله: ما مصير مسلسلات خطط لها محمد سامي مع كبار النجوم؟
مسلسل "سيد الناس"
"سيد الناس" تدور أحداثه حول شخصية الجارحي أبوالعباس، يلعب دوره عمرو سعد، وهو شاب من منطقة السبتية في القاهرة، يُلقّب بـ"سيد الناس"، يدخل السجن بدلاً عن والده، ويخرج ليجد كلّ عائلته مترقبة لوفاة والده من أجل توزيع الميراث. وفي الوقت نفسه يحاول الكشف عن السر الذي أخفاه عنه والده طوال 20 سنة؛ مما يجعله يبحث عن الحقيقة وسط نزاعات كبيرة، كما يحمل على عاتقه إرثاً ثقيلاً يسعى للحفاظ عليه.
مسلسل "سيد الناس" يأتي من بطولة: عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، خالد الصاوي، إنجي المقدم، منة فضالي، نشوى مصطفى، سلوى عثمان، رنا رئيس، بشرى، ياسين السقا، ملك أحمد زاهر، سليمان عيد، محمود قابيل، علياء صبحي، يوسف رأفت، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، دعاء حكم، إسماعيل فرغلي، مدحت تيخا، محمد عبدالجواد. ومن تأليف وإخراج محمد سامي.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».