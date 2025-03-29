مسلسل سيد الناس الحلقة 29.. الجارحي يعرف أن الجباس قاتل ابنه

"اعتماد" تشعر بالقهرة بعد كشف "سناء" أنها والدة "الجارحي"

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"الجارحي" يحصل على الذهب وينتهي من مشاكل والده

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مسلسل "سيد الناس"

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 29 مارس 2025 08:57 مساءً - بدأت أحداث الحلقة 29 من مسلسل "" بحديث يدور بين وعد () والجارحي أبو العباس () تخبره بأنها تعرف من الذي قتل ابنه أدهم، ولن تكشف له عنه إلا بشرط مساعدتها فى نقل الذهب من منزل فاروق الجباس ()، وأكدت وعد أن المنزل به ذهب كثير وهذا كلّ ما يلزمها، وأنه إذا ساعدها في نقل الذهب من المنزل، ستحصل على النصف وهو النصف.وجمع مشهد بين عفيفي () ووالدته اعتماد () يشكو كلّ واحد منهما حاله؛ حيث عفيفي قد تركته زوجته ليال (شيرين أبو العز) ويعيش حزيناً من بعدها. أما اعتماد فتعاني من القهرة بعد معرفة أن زوجها رشدي () كان متزوجاً من خادمتها سناء ()، وأنها تَعتبر ما حدث هو إهانة لها؛ خاصة وأنها عندما تستعيد بالذاكرة ما كان يحدث زمان، تكتشف أنه أنصفها عليها.يمكنكِ قراءة: كريم فهمي وعمرو سعد تقع في حبهما 4 سيدات خلال دراما رمضان 2025الجارحي يتحدث مع زوجته آمنة () ولكن الأخيرة تخبره بأنها بدأت تخاف عليه رغم أمنيتها في أخذ حق ابنها. وفي هذا التوقيت، يذهب الجارحي إلى غرفة والدته سناء ويحاول إقناعها بأن تنتقل في غرفة أخرى، ويدور بينهما حديث؛ حيث تعاتب سناء نفسها على عدم الإفصاح عن كونها والدة الجارحي؛ خاصة بعدما وجدت أن احترام الناس لم يقل تجاه الجارحي بسبب كونه ابن خادمة.يستيقظ الجباس من النوم ويجد أن كلّ الذهب تمت سرقته من المنزل، وكذلك خزينة المحل تمت سرقة جميع المستندات فقط منها. وفي نفس الوقت، يظهر الجارحي وهو يسلّم الذهب إلى صديق الطويل () وبرهام السوداني، وينتهي من قصتهما تماماً. وعندما يعود الجارحي إلى المنزل، يجد 3 ضباط شرطة في انتظاره ويصطحبونه معهم، ويتم سؤاله عن والده وتجارته التي تركها، ويحكي الجارحي للشرطة كلّ شيء.تأتي وعد وتقابل الجارحي مجدداً وتتهمه بسرقة الذهب، ولكن الجارحي لا يتحدث سوى عن رغبته في معرفة مَن قتل ابنه أدهم، وترفض وعد الحديث إلا إذا أعطاها حقها في الذهب، ويهددها الجارحي بأنها إذا لم تخبره بمن قتل ابنه، سيعذبها ويجعلها تتمنى الموت. وفي نفس الوقت يعدها بأنها إذا أخبرته بقاتل ابنه، سيعطيها من الذهب ولكن بحسب ما يراه؛ لتكشف له أن فاروق الجباس هو الذي قتل ابنه.يمكنك قراءة أيضاً: بعد اعتزاله: ما مصير مسلسلات خطط لها محمد سامي مع كبار النجوم؟

"سيد الناس" تدور أحداثه حول شخصية الجارحي أبوالعباس، يلعب دوره عمرو سعد، وهو شاب من منطقة السبتية في القاهرة، يُلقّب بـ"سيد الناس"، يدخل السجن بدلاً عن والده، ويخرج ليجد كلّ عائلته مترقبة لوفاة والده من أجل توزيع الميراث. وفي الوقت نفسه يحاول الكشف عن السر الذي أخفاه عنه والده طوال 20 سنة؛ مما يجعله يبحث عن الحقيقة وسط نزاعات كبيرة، كما يحمل على عاتقه إرثاً ثقيلاً يسعى للحفاظ عليه.

مسلسل "سيد الناس" يأتي من بطولة: عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، خالد الصاوي، إنجي المقدم، منة فضالي، نشوى مصطفى، سلوى عثمان، رنا رئيس، بشرى، ياسين السقا، ملك أحمد زاهر، سليمان عيد، محمود قابيل، علياء صبحي، يوسف رأفت، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، دعاء حكم، إسماعيل فرغلي، مدحت تيخا، محمد عبدالجواد. ومن تأليف وإخراج محمد سامي.



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