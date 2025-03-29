الخليج اليوم .. مفاجآت في فضيحة السحوبات بالكويت.. مشتبه فاز 10 مرات

الرياض - كتب موسى القحطاني -

لا تزال المفاجآت تتوالي في فضيحة السحوبات بـ "مهرجان يا هلا" التي تفجرت في الكويت الأسبوع الماضي.

فقد كشفت التحقيقات خفايا جديدة حول ضلوع عشرات المواطنين والمقيمين في التلاعب بكوبونات السحوبات.

كما أكد مصدر أمني هذا التلاعب ليس جديدا، بل مستمرا منذ سنوات.

وأوضح أنه تم رصد أسماء فائزين تكررت مرات عدة في أوقات متقاربة، لافتاً إلى استدعاء شخص فاز عشر مرات بجوائز مالية في سحوبات تجارية، وفق ما نقلت صحيفة القبس المحلية.

إلى ذلك، شدد على أن التحقيقات ستطال موظفين أشرفوا على السحوبات وأشخاصاً تعاونوا معهم، ويشتبه بتورطهم جميعاً في التلاعب.

المتهمة المصرية

كذلك أشار إلى أن التحقيقات التي أجرتها وزارة الداخلية، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة على مدى الأيام الماضية، مع المتهمة المصرية فاطمة دياب وزوجها، كشفت معلومات دقيقة بشأن التلاعب في السحوبات، حيث أكدا أن أشخاصاً يعملون وسطاء لإقناع البعض بالدخول في السحوبات التجارية وأن فوزهم مضمون، وسيحصلون على مقابل مادي لقاء فوزهم الوهمي.

أتى ذلك، فيما لا تزال التحقيقات متواصلة مع رئيس قسم السحوبات في وزارة التجارة إضافة إلى المتهمة المصرية وزوجها ومتهمين آخرين.

وكان وكيل وزارة التجارة، زياد الناجم، قدم استقالته إلى وزير التجارة والصناعة، خليفة العجيل قبل يومين على خلفية تفجر تلك الفضيحة التي شغلت الرأي العام الكويتي.

يذكر أن الوزارة كانت شكَّلت لجنة لتقصِّي الحقائق، وباشرت في تدقيق جميع السحوبات السابقة، بالتنسيق مع الداخلية والجهات المعنية الأخرى.