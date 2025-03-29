في آواخر أيام رمضان منة فضالي توجّه هذه الرسالة!

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 29 مارس 2025 08:57 مساءً - في الأيام الأخيرة من شهر رمضان الفضيل، حرَصت النجمة منة فضالي على توجيه رسالة لكلّ جمهورها ومتابعيها من خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". منة فضالي توجّه هذه الرسالة وجّهت النجمة منة فضالي رسالة لكلّ محبيها ومتابعيها بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك من خلال حسابها على "فيسبوك"؛ حيث قالت: "مع آخر أيام رمضان، شهر عدّى بسرعة، حبيت أقول لكم كلّ سنة وأنتم طيبين وعيد سعيد عليكم جميعاً، ويا رب أيامكم كلها سعادة وأعياد وفرح يا رب".

وأكملت: "وشكراً لكلّ حد بارك لي لشغلي وكتب كلمة حلوة، ويا رب دايماً أكون عند ثقتكم فيا".

منة فضالي تتألّق في "سيد الناس" تتألق النجمة منة فضالي بشخصية "سماح الهواري" في مسلسل "سيد الناس"، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول إحدى العائلات الكبرى؛ حيث تحدث مفاجأة لبطل الأحداث تقلب الأحداث رأساً على عقب.

ويشارك في بطولة العمل كوكبة كبيرة من النجوم، وهم: عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد زاهر، خالد الصاوي، وأحمد رزق، وإنجي المقدم، وبشرى، رنا رئيس، وريم مصطفى، أحمد فهيم، سلوى عثمان، طارق النهري. وتأليف ورشة قلم. وإخراج محمد سامي.



يمكنكِ متابعة آخرهم تامر فرج: فنانون تعرّضوا لوعكات صحية وإصابات أثناء تصوير أعمالهم الرمضانية



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».