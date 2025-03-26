مصر وقطر تعقبان على إنشاء إسرائيل وكالة لتهجير سكان غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أدانت مصر، مساء الاثنين 24 مارس 2025 ، إعلان إسرائيل عن إنشاء وكالة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة ومصادقة تل أبيب على 13 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية.

وأعربت وزارة الخارجية في بيان عن إدانة مصر "الشديدة لإعلان إسرائيل عن إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والمصادقة على الاعتراف بـ 13 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية".

ودعت مصر المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى "تبني وقفة حازمة أمام تلك الخروقات والاستفزازات الإسرائيلية المستمرة".

وأكدت مصر على "انتفاء أساس ما يسمى المغادرة الطوعية، والتي يدعي الجانب الإسرائيلي استهدافها من خلال تلك الوكالة"

وشددت على أن "المغادرة التي تتم تحت نيران القصف والحرب وفي ظل سياسات تمنع المساعدات الإنسانية وتستخدم التجويع كسلاح يعد تهجيراً قسريا، وجريمة ومخالفة بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

قطر تدين سياسات إسرائيل لتهجير فلسطينيي غزة وتوسيع الاستيطان بالضفة

أدانت قطر، مساء الاثنين، بأشد العبارات، إنشاء إسرائيل وكالة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، ومصادقتها على فصل 13حيا استيطانيا غير قانوني في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الخارجية القطرية في بيان: "تدين دولة قطر، بأشد العبارات، إعلان الاحتلال الإسرائيلي عن إنشاء وكالة تستهدف تهجير الأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة، ومصادقته على فصل 13حياً استيطانياً غير قانوني في الضفة الغربية، تمهيداً لشرعنتها كمستوطنات استعمارية".

والأحد، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إن الكابينت صادق في جلسته ليلة السبت/ الأحد على مقترحه بفصل 13 مستوطنة في الضفة الغربية، تمهيدا للاعتراف باستقلالها.

وشدّدت الوزارة على أن "تهجير الفلسطينيين بأي صورة من الصور يشكّل انتهاكا سافرا للقانون الإنساني الدولي، كما أن توسيع المستوطنات يمثّل استهتارا بقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334".

كما أكدت على "ضرورة تضامن المجتمع الدولي بقوة من أجل إلزام الاحتلال بالامتثال لإرادة السلام وإنهاء الحرب الوحشية على قطاع غزة فورا".

وجدّدت موقف قطر "الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

المصدر : وكالات