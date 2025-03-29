عبد المسيح: نرفض تأجيل الانتخابات البلدية ونؤيد المناصفة

أكد النائب أديب عبد المسيح، "أننا نرفض تأجيل الانتخابات البلدية ونؤيد المناصفة: إصلاح بلا مماطلة. وأرفض بشكل قاطع تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية، إذ لا يجوز تمديد الفراغات في بلد يرزح تحت أزمات متتالية ويحتاج إلى تجديد الحياة الديمقراطية لا إلى تجميدها".
ولفت إلى أنه "في الوقت نفسه، أؤيد محتوى اقتراح القانون المقدّم من النائبَين وضاح الصادق ومارك ضو، وخصوصًا ما يتعلّق بالمناصفة في المدن، واعتماد اللوائح المقفلة، والكوتا النسائية، وهي خطوات إصلاحية طال انتظارها".
وأوضح أن "التحفّظ الأساس يبقى على بند التأجيل، لأنه لا يشبه هذا العهد الذي نطمح إليه، ولا يخدم الناس الذين يدفعون يوميًا ثمن التراخي والمماطلة. يمكننا، بل يجب علينا، إجراء الانتخابات ضمن المهل الدستورية، وتحديدًا في شهر أيار، انسجامًا مع التعديل المقترح".
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