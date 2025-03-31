البيت الأبيض: أي دولة عاملتنا بشكل غير عادل عليها أن تتوقع منا فرض رسوم جمركية عليها

اعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض٬ ان "الرئيس الاميركي دونالد ترامب يواصل العمل من أجل إحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا"٬ مشيرة الى ان "ترامب أكد بوضوح أنه لا يفكر في ولاية رئاسية ثالثة".

واكدت ان "أي دولة عاملتنا بشكل غير عادل عليها أن تتوقع منا فرض رسوم جمركية عليها".

في سياق منفصل٬ لفتت الى ان "قضية تطبيق "سيغنال" أغلقت في البيت الأبيض".

وفي وقت سابق٬ أوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أنّه "لم تنشر أي معلومات سرية في محادثة سيغنال"، التي تتضمنت خطط هجوم على اليمن نشرتها مجلة "ذا أتلانتيك"بعد أن تم إدخال رئيس تحريرها جيفري غولدبيرغ إلى مجموعة للمسؤولين الأميركيين عن طريق الخطأ.

وذكرت ليفيت أنّ "مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز أكد تحمله مسؤولية ما حدث".

وشددت على أنّ "الضربات الأخيرة في اليمن أدت إلى مقتل عدد من القادة الحوثيين (حركة أنصار الله) وقواتنا ضربت عشرات الأهداف للحوثيين ودمرت منشآت القيادة والتحكم التابعة لهم"، معتبرة أنّ "ضعف إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن أدى إلى تعزيز قدرات الحوثيين وهو ما تواجهه إدارة ترامب اليوم"

ورأت أنّ "ترامب وفريقه يعملون على استعادة القوة الأميركية"، وأنّ "ترامب يثق في فريقه للأمن القومي"، موضحة أنّ "هواتف لوزارة الدفاع والخارجية وسي آي إيه عليها تطبيق سيغنال بسبب إمكانياته الأمنية".