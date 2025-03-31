الجيش: توقيف مطلوب في مخيم البداوي ومواطن لإقدامه على قتل شخصين في الهرمل

أعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​- مديريّة التّوجيه، أنّ "بتاريخ 31/3/2025، أوقفت دوريّة من مديرية المخابرات تؤازرها وحدة من الجيش في منطقة المنصورة- ​الهرمل​، المواطن (أ. ج.)، لإقدامه على قتل المواطنَين (خ. ه.) و(ه. ه.)، نتيجة تبادل لإطلاق النّار حصل بينهم بالتاريخ نفسه؛ أثناء خلاف عائلي".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "دوريّة من مديريّة المخابرات أوقفت أيضًا في ​مخيم البداوي​- الشّمال، الفلسطيني (ش. د.) المطلوب لإقدامه على الإتجار بالأسلحة الحربيّة وإطلاق النّار وتعاطي المخدرات"، لافتةً إلى أنّ "التّحقيق بوشر مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".