أعلنت قيادة الجيش اللبناني- مديريّة التّوجيه، أنّ "بتاريخ 31/3/2025، أوقفت دوريّة من مديرية المخابرات تؤازرها وحدة من الجيش في منطقة المنصورة- الهرمل، المواطن (أ. ج.)، لإقدامه على قتل المواطنَين (خ. ه.) و(ه. ه.)، نتيجة تبادل لإطلاق النّار حصل بينهم بالتاريخ نفسه؛ أثناء خلاف عائلي".
وأشارت في بيان، إلى أنّ "دوريّة من مديريّة المخابرات أوقفت أيضًا في مخيم البداوي- الشّمال، الفلسطيني (ش. د.) المطلوب لإقدامه على الإتجار بالأسلحة الحربيّة وإطلاق النّار وتعاطي المخدرات"، لافتةً إلى أنّ "التّحقيق بوشر مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: توقيف مطلوب في مخيم البداوي ومواطن لإقدامه على قتل شخصين في الهرمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.