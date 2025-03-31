شكرا لقرائتكم خبر عن الأونصة فوق 3100 دولار.. سعر الذهب اليوم عالميا ومحليا والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب اليوم في مصر خلال تداولات أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 2025 بالتعاملات المسائية، بعد قفزة كبيرة صباح اليوم، ليستقر الذهب عالميا فوق 3100 دولار.

أسعار الذهب في مصر اليوم



عيار 24 يسجل 5034 جنيها

عيار 21 يسجل 4405 جنيهات

عيار 18 يسجل 3776 جنيها

الجنيه الذهب 35240 جنيها



أسباب قفزة الذهب في مصر

ارتفع المعدن النفيس إلى مستويات تاريخية جديدة في مصر ، مدفوعًا بارتفاع سعر الأونصة عالميًا إلى رقم قياسي بلغ 3086 دولارًا مع نهاية الأسبوع الماضي.

وأشار التقرير إلى أن الارتفاع العالمي للذهب، الذي تجاوز 17% منذ بداية العام الجاري، جاء نتيجة تصاعد المخاوف من توسع نطاق الحرب التجارية الدولية، خاصةً بعد إعلان الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات والشاحنات الخفيفة، والتي من المقرر تطبيقها بدءًا من الأسبوع الحالي. كما أثارت هذه الإجراءات مخاوف الأسواق من ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وأوضح التقرير أن السوق المحلي تفاعل بشكل مباشر مع هذه المتغيرات العالمية، حيث أصبحت تحركات سعر الأونصة العامل الرئيسي المؤثر في أسعار الذهب محليًا، خاصةً مع استقرار سعر الدولار وثبات مستوى الطلب.

ولفت التقرير إلى أن تطورات السياسات التجارية الدولية، ولا سيما التوترات المستمرة بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، ستظل عاملاً محوريًا في تحديد اتجاهات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، مع توقعات بمواصلة المعدن تألقه كأحد الأصول الاستثمارية الآمنة الأفضل أداءً في ظل الضغوط المتصاعدة على الأسواق العالمية.