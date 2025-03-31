الاتحاد الأوروبي مستعد للتعاون مع الحكومة السورية الجديدة

رحّب الاتحاد الأوروبي "بتشكيل حكومة سورية جديدة"٬ لافتا الى انّه مستعدّ لـ"التعاون" معها. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في التكتّل كايا كالاس ومفوّضون آخرون في بيان، إنّ "الاتحاد الأوروبي مستعدّ للتعاون مع الحكومة الجديدة لمساعدتها على مواجهة التحديات الهائلة التي تنتظرها".

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