الاقتصاد

الأسواق اللندنية.. انخفاض الجنيه الإسترليني والبورصة البريطانية

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الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني اليوم انخفاضًا مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو".
وتداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2894 دولار أمريكي، بانخفاض 1.57 بالمئة، فيما نزل مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1754 يورو بنسبة 0.85 بالمئة.

البورصة البريطانية

أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم على انخفاض بنسبة 4.95 في المئة.
وسجل المؤشر - الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية - خسائر تعادل 419.76 نقطة، ليصل عند مستوى 8054.98 نقطة.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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