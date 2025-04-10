شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. ضبط 4 وافدين لممارسة أفعالًا تنافي الآداب العامة بمركز مساج والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - ضبطت شرطة محافظة جدة بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص (4) وافدين لممارستهم أفعالًا تنافي الآداب العامة في أحد مراكز الاسترخاء والعناية بالجسم (المساج).وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة، واستكمال تطبيق مخالفة لائحة الجزاءات البلدية على المركز من أمانة المحافظة.