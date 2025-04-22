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تنفيذ خطوط مياه رئيسية في الدرعية بتكلفة تجاوزت 140 مليون ريال

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عبدالعزيز العمري - الرياض 0 تبليغ

تنفيذ خطوط مياه رئيسية في الدرعية بتكلفة تجاوزت 140 مليون ريال

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الدمام - شريف احمد - أنهت شركة المياه الوطنية تنفيذ مشروعين استراتيجيين لخطوط مياه رئيسية في محافظة الدرعية بمنطقة الرياض، بكلفة إجمالية تجاوزت 140 مليون ريال، وبأطوال إجمالية تزيد على 26 كيلومترًا، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز البنية التحتية للمياه والخدمات البيئية، ودعم التوسع العمراني والاقتصادي في المنطقة.

وأوضحت الشركة أن المشروعين سيسهمان في تعزيز إمدادات المياه إلى الدرعية وعدد من أحياء مدينة الرياض، منها أحياء حطين والنخيل والخزامى، إضافة إلى تغذية مشروع بوابة الدرعية.
وأشارت إلى أن الكميات الإضافية الناتجة عن هذه المشاريع ستبلغ 146 ألف متر مكعب يوميًا، بما ينعكس إيجابًا على تحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة نسب التغطية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للعملاء.

وأكدت "المياه الوطنية" التزامها بمواصلة تنفيذ مشاريعها التطويرية وفق خطط استراتيجية طموحة تهدف إلى تحقيق استدامة الموارد المائية، ورفع كفاءة البنية التحتية، بما يتماشى مع أعلى معايير الجودة والأداء، ويعزز من تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجالي الاستدامة وجودة الحياة.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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