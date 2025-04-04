شكرا لقرائتكم خبر عن طبية وغذائية.. مركز الملك سلمان يقدم مساعدات إغاثية في 3 دول والان نبدء بالتفاصيل

العيادة الطبية المتنقلة

سلال غذائية

الدمام - شريف احمد - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.وضُخ خلال شهر فبراير 2025م، 3.518.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام المنزلي، و448.000 لتر من المياه الصالحة للخزانات، وتنفيذ 104 نقلات لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وإجراء 59 عملية تجفيف لمياه الصرف الصحي، إضافة إلى صيانة 16 حمامًا متنقلًا، وتنفيذ حملتين للنظافة المجتمعية، وإجراء عملية واحدة لفحص جودة المياه، فيما نُفذت 81 حملة لمكافحة نواقل الأمراض، وصيانة 6 قواعد للخزانات، استفاد من تلك الخدمات 124.006 أفراد.قدمت العيادة الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عزلة الدير بمديرية حيران في محافظة حجة خدماتها الطبية لـ 1.691 مستفيدًا، خلال شهر فبراير 2025م.وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 735 مريضًا، وعيادة الطوارئ 481 فردًا، وعيادة الباطنية 428 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 39 حالة، وقسم التوعية والتثقيف 8 أشخاص.وفي الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 673 فردًا، وصُرفت الأدوية لـ 1.660 شخصًا، فيما راجع قسم الجراحة والتضميد 57 مستفيدًا، ونُفذت 8 أنشطة للتخلص من النفايات.وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, 2.000 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في محلية عطبرة بولاية نهر النيل بجمهورية السودان، استفاد منها 12.001 فرد، ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان للعام 2025م.كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 237 سلة غذائية للفئات الأكثر احتياجًا في مدينة بيروت بلبنان، استفاد منها 1.185 فردًا، ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية والكسوة الشتوية في الجمهورية اللبنانية.ويأتي ذلك في إطار سلسلة المشاريع والبرامج الإغاثية والإنسانية تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة المحتاجين والمتضررين في شتى بقاع العالم.