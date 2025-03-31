الخارجية الأميركية: تشكيل حكومة سورية جديدة خطوة إيجابية لكنها لن تخفف العقوبات

اعتبرت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس أن "تشكيل حكومة سورية جديدة خطوة إيجابية، لكنها لن تخفف العقوبات حتى تتحقق من إحراز تقدم بشأن الأولويات بما في ذلك مكافحة "الإرهاب".
واشارت خلال مؤتمر صحافي الى ان "نحن ندرك معاناة الشعب السوري الذي عانى لعقود من الحكم الاستبدادي والقمع الذي مارسه نظام الرئيس السابق بشار الأسد، ونأمل بأن يمثل هذا الإعلان خطوة إيجابية نحو سوريا شاملة وممثلة للجميع".
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