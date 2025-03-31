شليطا خلال قداس في قرطبا على نية حاكم مصرف لبنان كريم سعيد: الرجل المناسب بالمكان المناسب

أُقيم قدّاس احتفالي في كاتدرائيّة مار الياس في بلدة قرطبا، على نيّة ابن البلدة حاكم مصرف لبنان ​كريم سعيد​، ترأسه خادم الرّعيّة الخوري شربل شليطا، الّذي أشار في عظته إلى "أنّنا نجتمع اليوم لنقدّم هذه الذّبيحة على نيّة الحاكم الجديد، ونحتفل بفخر واعتزاز بابن بلدتنا العزيزة قرطبا، الّذي حمل في قلبه جذور هذه الأرض، وسار بمسيرته المهنيّة بكلّ أمانة واجتهاد حتّى وصل إلى أرفع المناصب، فصار اليوم حاكمًا لمصرف لبنان".

ولفت إلى أنّ "فرحتنا عارمة وافتخارنا كبير، وهذا الأمر ينسحب على كامل قضاء جبيل الّذي عبّر عن امتنانه لهذا التّعيين، لاسيّما لرئيس الجمهوريّة جوزاف عون الّذي أصرّ على تسميته ولمجلس الوزراء الّذي اختار الرّجل المناسب في المكان المناسب، إيمانًا منه بكفاءته وقدرته على تحمّل هذه المسؤوليّة الجسيمة، وحسّه الوطني في مرحلة دقيقة يمرّ بها وطننا الحبيب"، مشدّدًا على أنّه "لفخر كبير لنا جميعًا أن نرى واحدًا من أبناء قرطبا يصل إلى هذا الموقع الوطني الحسّاس، مدعومًا بإرث عائلي غني بالعطاء والتّفاني في خدمة الوطن".

وركّز شليطا على أنّ "كريم سعيد لم يكن يومًا بعيدًا عن هذا النّهج، فهو ابن عائلة عُرفت بالمسؤوليّة، بالالتزام، وبحمل قضايا الوطن بكلّ صدق وإخلاص. نصلّي لك اليوم، ونطلب من الرّب أن يسدّد خطاه، وأن يمنحه الحكمة والقوّة ليقود هذه المرحلة الدّقيقة بحكمة وشفافيّة، واضعًا نصب عينيه خير لبنان وأبنائه".