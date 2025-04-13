الخامنئي: القوات المسلّحة هي حصن البلاد ويجب تعزيز أقصى درجات التأهّب واليقظة

شدد المرشد الأعلى في إيران السيد علي الخامنئي، على أنّ "القوات المسلّحة هي حصن البلاد وملاذ الشعب في وجه أيّ معتد. لذا، يجب تعزيز أقصى درجات التأهّب واليقظة، على الصعيدين الصلب والبرمجي، بشكل مستمر، للاضطلاع بهذه المسؤولية الوطنية"، وفق ما نقل موقع الخامنئي في كلام يأتي بعد يوم من جولة مباحثات غير مباشرة بين إيران وأميركا في سلطنة عُمان.

ولفت، خلال لقاء مع عدد من قادة القوات المسلحة في إيران، إلى أنّ "أنواع التقدّم التي تحقّقت في البلاد أثارت غضب أعداء إيران وانزعاجهم"، موضحًا أنّه من "المؤكد هناك نقاط ضعف في مجالات مثل القضايا الاقتصادية التي تحتاج إلى معالجة".

واعتبر الخامنئي أن "الوجود الإسلامي المستقل للنظام الإسلامي هو العامل الذي أثار العداء للجمهورية الاسلامية الايرانية"، موضحا ان "ما يستفز ويغضب العدو ليس اسم الجمهورية الإسلامية، بل إصرار الدولة على أن تكون مسلمة، مستقلة، ذات هوية، ولا تعتمد على الآخرين في كرامتها".

وذكر أنّه "لحسن الحظ أن البلاد اليوم ليست متقدمة كثيرا عن الماضي من حيث جاهزية الأجهزة فحسب، بل متقدمة جدا أيضا من حيث البرمجيات، كما يتجلى في الحماس الذي لا يوصف لمئات وآلاف الشباب الملتزمين والمتحمسين للتواجد والعمل في المجالات التي تتطلب النضال والتضحيات".