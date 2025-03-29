3 شهداء بغارة إسرائيلية استهدفت بلدة يحمر في جنوب لبنان

القاهرة - كتب محمد نسيم - استشهد 3 أشخاص، اليوم الخميس 27 مارس 2025، بغارة إسرائيلية استهدفت بلدة يحمر في جنوب لبنان، التي تعرضت أيضا لقصف مدفعي كثيف، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال قياد في "قوة الرضوان" التابعة لحزب الله، بغارة على جنوب لبنان.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية في بيان إن "3 أشخاص استشهدوا في غارة من مسيرة إسرائيلية على مركبة في بلدة يحمر جنوبي لبنان".

وشنت مسيرة إسرائيلية، غارة بصاروخين موجهين مستهدفة سيارة في منطقة الدبش في بلدة يحمر الشقيف.

وتعرضت منطقة الدبش عند الأطراف الشرقية لبلدة يحمر الشقيف لأكثر من عشر قذائف مدفعية، وذلك بالتزامن مع إجراء الجيش الإسرائيلي مناورة عسكرية عند الحدود الشمالية.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن "الجيش هاجم في وقت سابق اليوم عدد من عناصر حزب الله الإرهابي تم رصدهم ينقلون وسائل قتالية في منطقة يحمر في جنوب لبنان"، على ما جاء في البيان.

وفي بيان لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه نفذ غارة جوية استهدفت جنوب لبنان، أسفرت عن مقتل أحمد عدنان بجيجة، الذي يعرّفه الجيش على أنه "قائد كتيبة في قوة الرضوان التابعة لحزب الله".

وزعم أن بجيجة "شارك في تخطيط وتنفيذ عدد من العمليات ضد المدنيين في إسرائيل وقوات الجيش"، وأنه "واصل في الأشهر الأخيرة العمل على تنفيذ مخططات تستهدف الجبهة الداخلية الإسرائيلية، وشكل تهديدًا على الدولة ومواطنيها"، على حد تعبير البيان.

وسجل منذ ساعات الصباح تحليق للطيران الإسرائيلي المسير في أجواء الناقورة وفوق عدد من قرى القطاع الغربي في جنوب لبنان.

واستشهد شخص وأُصيب آخر، إثر قصف من مسيرة إسرائيلية، استهدفت مركبة، جنوبي لبنان، ليل الأربعاء - الخميس.

وأكدت وكالة الأنباء اللبنانية "سقوط شهيد وجرح آخر في استهداف المسيرة الإسرائيلية بصاروخ موجه لسيارة في بلدة معروب"، وذلك بعد يوم من إعلان الاحتلال اغتيال قائد المنظومة المضادة للمدرعات بمنطقة جنوب لبنان في حزب الله في النبطية، الإثنين.

المصدر : وكالات