صيدا ومخيماتها أحيت مناسبة "يوم القدس العالمي" بمسيرة شعبية حاشدة

أحيت مدينة صيدا ومخيماتها يوم القدس العالمي بمسيرة شعبية حاشدة، شاركت فيها فرق كشفية وأندية رياضية وإسعافية، بدعوة من الأحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية ولجنة إحياء يوم القدس ولجنة "دعم المقاومة في فلسطين".

وانطلقت المسيرة من شارع السراي الحكومي، وجابت شوارع المدينة وصولًا إلى ساحة القدس، حيث اختُتمت بكلمات سياسية لبنانية وفلسطينية أكدت على مركزية قضية القدس ورفض التطبيع والاعتداءات الإسرائيلية.

وأكد الوزير السابق محمد فنيش في كلمته أن "الاعتداءات والاغتيالات والتدمير التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي لن تدفع المقاومة للخضوع لإملاءاته"، مشددًا على أن "المقاومة اليوم أقوى وأكثر قدرة على التصدي".

وأضاف أن "مسؤولية الحكومة اللبنانية، التي سجلت موقفًا إيجابيًا برفضها للتطبيع، تقتضي متابعة الضغوط الدولية لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر، المدعوم أميركيًا".

بدوره، أكد نائب رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية، بسام حمود، أن "محاولات التطبيع والخيانة لن تغير موقف الشعب الفلسطيني والمقاومين"، مضيفًا: "سنظل مع القدس وفلسطين، ومع كل من يدافع عن المسجد الأقصى، حتى يتحقق وعد الله بالنصر".