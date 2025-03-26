أكثر صيحات المكياج رواجاً في ربيع وصيف 2025 بحسب عروض الأزياء العالمية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 26 مارس 2025 10:18 صباحاً - إذا كنتِ من متابعات الموضة فأنت تعرفين أن عروض الأزياء العالمية هي التي تحدد خطوط الموضة والجمال للمواسم المقبلة، ليس فقط على صعيد الأزياء وإنما أيضاً على صعيد المكياج والشعر والأظافر.. وبما أن موسم الربيع والصيف اقترب كثيراً، فأنت لا شك ترغبين في أن تكوني على بينة من أكثر صيحات المكياج رواجاً لتحضري نفسك لتطبيقها من خلال شراء مستحضرات المكياج التي تلزمك وأيضاً تعلمي تنفيذها بنفسك لتحصلي على إطلالات ربيعية وصيفية مميزة ومتفردة، تواكبين عبرها أكثر صيحات المكياج الرائجة في هذا الموسم. انطلاقاً من ذلك، رصدنا لكِ في التالي مجموعة من أكثر صيحات المكياج رواجاً في ربيع صيف 2025 بحسب عروض الأزياء العالمية.

موضة البشرة المصقولة بشكل طبيعي

من عرض جبرمانييه Germanier-الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



في الربيع والصيف المقبلين، لن تكوني بحاجة إلى الكثير من مستحضرات المكياج لتكون إطلالاتك لافتة ومتألقة، خصوصاً إذا كنتِ من محبات المكياج الناعم بلمسات مصقولة يرتكز على البشرة المتألقة الخالية من العيوب. فمن عرض جيرمانييه Germanier في أسبوع الموضة في باريس لموسم ربيع وصيف 2025، اخترنا لكِ موضة البشرة المصقولة بشكل طبيعي، والتي ستكون واحدةً من أكثر صيحات المكياج رواجاً، والتي تتطلب منك عناية منتظمة ببشرتك لناحية التنظيف والترطيب واستخدام أساسيات مكياج بدرجات ألوان تتماهى مع بشرتك، بحيث تبدو صحية بلون موحد وخالية من العيوب بشكل طبيعي.

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موضة المكياج الثلجي المضيء

من عرض توغا Toga-الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©تسمية



لإطلالة مضيئة خلال الربيع والصيف المقبلين، لا بد أن تواكبي واحدةً من أكثر صيحات المكياج رواجاً لهذا الموسم، وذلك بحسب عرض توغا Toga في أسبوع الموضة في لندن لهذا الموسم. بحيث تعتمدين مكياج عيون ثلجياً مضيئاً باللون الأبيض يرتكز على تظليل مدمع العين ومنبت الجهة الداخلية للجفن العلوي، ما يجعل نظراتك متلألئة وعينيك مضيئتين، ونسقيها مع موضة الشفاه الشفافة اللامعة بلمسات لؤلؤية تبرز الشفاه بأسلوب ناعم وبسيط. وأكملي مظهرك باعتماد تغطية ناعمة للبشرة، بحيث تكون بلون موحد ومتوازن وخالية من العيوب والشوائب.

موضة ظلال العيون الملونة بلمسات معدنية

من عرض برايفت بوليسي Private Policy-الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



الأزرق، الأصفر، الأخضر، المشمشي، الخوخي.. كلها ألوان ظلال عيون ستحتاجينها خلال الربيع والصيف المقبلين لتواكبي بها إحدى أكثر صيحات المكياج رواجاً في هذا الموسم، إذ إن مكياج العيون الملون سحتل قائمة اتجاهات المكياج التي تمنحك لإطلالات شبابية مفعمة بالحيوية ونابضة بالحياة. يكفي أن تظللي الجفن العلوي بواحدة من هذه الألوان، لتصبحي جاهزة للانطلاق إلى العمل أو مع العائلة والأصدقاء. وقد اخترنا لك مكياج العيون باللون الأزرق المعدني من عرض برايفت بوليسي Private Policy في أسبوع الموضة في نيويورك لربيع وصيف 2025.

موضة البلاش الوردي البارز

من عرض تمارا رالف Tamara Ralph-الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



تماشياً مع أجواء الربيع والصيف الحيوية والمنعشة، لا تترددي في الحصول على إطلالة متوردة بارزة من خلال مواكبة صيحة البلاش الوردي البارز، التي تعود بقوة خلال موسم ربيع وصيف 2025، لتكون ضمن أبرز صيحات المكياج رواجاً. ومن عرض تمارا رالف Tamara Ralph في أسبوع الهوت كوتور في باريس لربيع وصيف 2025، اخترنا لك مكياجاً أنثوياً جذاباً يرتكز على موضة البلاش الوردي البارز مع الأيلاينر الأسود الرفيع على منبت الجفون العلوي مع الرموش المستعارة البارزة وأحمر الشفاه اللامع باللون الوردي الخافت.

موضة الجفون اللامعة

من عرض هيو Hui-الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



انطلاقاً من منصات عروض الأزياء العالمية، برزت أيضاً موضة الجفون اللامعة لدى الكثير من الدور العالمية، من أبرز دار هيو Hui، وهي موضة مكياج مميزة تمنح العيون لمسات مضيئة ومشرقة، ويمكنك اعتمادها بألوان خافتة لأوقات النهار وبألوان قوية لأوقات المساء والمناسبات الرسمية بأنواعها المختلفة. هذه الموضة تعود بقوة في موسم الربيع والصيف المقبلين لتزين إطلالاتك وتمنحها لمسات أكثر حيوية وشباباً، كما أنها تبرز العين بأسلوب جذاب بعيداً عن المبالغة والتعقيد.

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نصائح لاعتماد صيحات مكياج ربيع وصيف 2025

لتحقيق إطلالة متألقة تواكب أبرز صيحات المكياج لربيع وصيف 2025، إليك بعض النصائح العملية: