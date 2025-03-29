الامارات | «العيد في دبي».. ألعاب نارية وحفلات موسيقية وسحوبات كبرى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتواصل في دبي احتفالات «العيد في دبي»، التي ينظمها «براند دبي»، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة من 25 مارس إلى 6 أبريل 2025، حيث أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن مجموعة من الفعاليات الترفيهية والفنية والثقافية، وعروض الألعاب النارية، وتجارب التسوق وتناول الطعام، وغيرها الكثير، والتي تعكس الأجواء الاحتفالية التي تتميز بها دبي خلال فترة العيد.

ويمكن للعائلات والأصدقاء الاستمتاع بمجموعة من التجارب العائلية الفريدة من نوعها، والعروض الفنية التي يقدّمها كوكبة من ألمع النجوم، وتجارب المأكولات المتنوعة، والباقات الحصرية التي تقدمها الفنادق والوجهات السياحية الشهيرة، إضافة إلى عروض التسوق الاستثنائية والسحوبات الكبرى.

وفي تعليق له على الاستعداد لتنظيم احتفالات العيد في دبي، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة: «تشكل احتفالات العيد في دبي مناسبة لإبراز مظاهر الفرح والبهجة، وكذلك التواصل مع أفراد العائلة والأصدقاء، حيث تلتقي العادات والتقاليد العريقة بالتجارب العالمية في احتفالية مميزة على مستوى المدينة. لقد أعددنا برنامجاً يعكس الجوهر الحقيقي للعيد، ويرسم السعادة على وجوه سكان دبي وزوارها، من خلال مجموعة من الفعاليات المتنوعة، بما فيها عروض الألعاب النارية الآسرة، والأنشطة الترفيهية والعائلية، إلى جانب العروض الترويجية الخاصة بالمتاجر ومراكز التسوق، وكذلك المأكولات والإقامة في الفنادق، وهو ما يجعل من دبي الوجهة المثلى للجميع للاحتفال بعيد الفطر السعيد، ويؤكد أيضاً أنها المدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة».

ألعاب نارية

تنظم دبي مجموعة من عروض الألعاب النارية المذهلة خلال عيد الفطر هذا العام، والتي تضيء سماء دبي في العديد من الأماكن الشهيرة على مستوى المدينة في أول وثاني أيام العيد، بما في ذلك كانتين الشاطئ من &e على شاطئ نسناس، وحتا، وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس، وجزيرة بلوواترز.

كما يمكن لسكان المدينة وزوارها الاستمتاع بمجموعة كبيرة ومتنوعة من الفعاليات الترفيهية خلال عيد الفطر، بما في ذلك العروض الحية، والحفلات الموسيقية التي يحييها كوكبة من ألمع نجوم الموسيقى العربية والعالمية.

وتُقام في الرابع من أبريل فعالية جلسات مومنتس، التي تقدم أشهر الأغاني الخليجية، بمشاركة الفنانين: عبادي الجوهر، وفؤاد عبدالواحد.

كما يُحيي الفنان إيبي حفلاً موسيقياً على مسرح دبي أوبرا في 31 مارس، في إطار جولة «بوست شير» التي يقوم بها. وتستضيف كوكاكولا أرينا عرض «فروزن لوف» الجليدي في الأول من أبريل، يليه عرض «سنو كوين» الجليدي في الثاني من أبريل. وسيستمتع عشاق الكوميديا في الثاني من أبريل بعرض ماكس أميني المضحك على مسرح دبي أوبرا، فيما يقدم دي جي بلاك كوفي العالمي عرضاً موسيقياً في منتجع «فايف لوكس» بمنطقة جميرا بيتش ريزيدنس في الثالث من أبريل.

ويمكن لعشاق الموسيقى الكلاسيكية وعروض الباليه الاستمتاع باستعراض «ألف حكاية» على مسرح دبي أوبرا يومي 4 و5 أبريل، فيما تحيي فرقة أريا الشهيرة المتخصصة في موسيقى «الهيفي ميتال» حفلها الأول في دبي يوم 4 أبريل على مسرح زعبيل في جميرا زعبيل سراي، وذلك احتفالاً بمرور 40 عاماً على تأسيس الفرقة. وفي الوقت ذاته، يُحيي الفنان الإيراني الشهير معين حفله الأول في كوكاكولا أرينا يوم 5 أبريل. وسيستمتع الجمهور بالأجواء المبهجة لمهرجان «أفرو لاود» والإطلالة الرائعة على عين دبي في جزيرة بلوواترز يوم 5 أبريل، مع موسيقى أفروبيتس، وعروض أمبيانو الحية، وأشهر منسقي الأغاني، و10 مطاعم مختارة بعناية لتجربة لا تُنسى من الصباح حتى المساء.

وسيحظى عشاق الرياضة بفرصة متابعة مجموعة من السباقات والفعاليات الرياضية التي تُقام في مختلف أنحاء المدينة خلال عيد الفطر هذا العام، بما في ذلك كأس دبي العالمي يوم 5 أبريل على مضمار ميدان، ومباراة بين فريق دبي لكرة السلة وفريق كيه كيه زادار في كوكاكولا أرينا يوم 6 أبريل، وكأس البولو للمحترفين في منتجع ونادي الحبتور للبولو من الأول حتى الخامس من أبريل، وانطلاق بطولة الفنون القتالية BKFC للمرة الأولى في دبي، وذلك في استاد سوق دبي الحرة للتنس يومي 4 و5 أبريل، إلى جانب العديد من المنافسات الممتعة الأخرى.

تجارب المأكولات

تتألق دبي خلال عيد الفطر مع مجموعة كبيرة ومتنوعة من تجارب تناول الطعام العالمية، من البوفيهات الفاخرة إلى المأكولات الشهية التي يتجمع حولها أفراد العائلة والأصدقاء.

وتعود فعالية كانتين الشاطئ من &e لتقدم أجواء احتفالية مميزة على شاطئ نسناس من 27 مارس حتى 13 أبريل، مع مزيج من المأكولات، والترفيه، والتجارب العائلية المميزة، ما يجعلها الوجهة المثالية لقضاء وقت ممتع، والاحتفال بأجواء عيد الفطر.

وتقدم مجموعة من أفضل فنادق دبي تجارب مأكولات رائعة بمناسبة عيد الفطر، حيث يمكن لعشاق الطعام، والأصدقاء، والعائلات، الاستمتاع بأطباقهم المفضلة في فندق سويس أوتيل الغرير، وتجارب تناول الطعام الفاخرة في مطعم «فارك» بمنتجع وسبا تاج إكزوتيكا نخلة جميرا، ومطعم توين بفندق ايبيس مركز دبي التجاري العالمي، إلى جانب مجموعة متنوعة من أفضل المطاعم في جميع أنحاء المدينة، والتي تقدم قوائم طعام خاصة بعيد الفطر السعيد.

عروض وسحوبات

ويمكن للمتسوقين في دبي الاستمتاع بمجموعة من عروض ووجهات التجزئة الاستثنائية، والتجارب الاحتفالية التي لا تُنسى، حيث تفتح مراكز التسوق في المدينة أبوابها أمام الزوار للاستمتاع بتخفيضات مذهلة، والحصول على منتجات حصرية من مصممين انطلقوا بأعمالهم من دبي.

وسيحظى سكان دبي وزوارها بفرصة الاستفادة من العروض الترويجية المذهلة، بما في ذلك حملة سحوبات عيد الفطر التي تقدم جوائز تصل قيمتها إلى 200000 درهم عند التسوق في مركز الغرير، وأرابيان سنتر، وسيليكون سنترال، وتايمز سكوير سنتر. وستجعل مجموعة دبي للمجوهرات احتفالات عيد الفطر أكثر تشويقاً مع تخفيضات مبهرة، وهدايا مجانية، وتقديم خدمات الحفر على المجوهرات.

ويستضيف فستيفال باي في دبي فستيفال سيتي مول سوق العيد من 30 مارس حتى 6 أبريل، والذي يضم تشكيلة واسعة من الأزياء، وعربات الطعام، إلى جانب إقامة الفعاليات الترفيهية والثقافية، وعرض «تخيل» المذهل، إضافة إلى تقديم جائزة كبرى بقيمة 10000 درهم، فيما يمكن للمتسوقين في سيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر معيصم الاستفادة من استرداد نقدي بقيمة 10 أضعاف على منتجات الأزياء، والأدوات المنزلية، والمأكولات والمشروبات عبر تطبيق شير حتى 6 أبريل. كما يمكن للعائلات التي تزور سيتي ووك الاستمتاع بالأجواء الاحتفالية مع العروض المسرحية في منطقة النافورة طوال أيام عيد الفطر الثلاثة، بدءاً من الساعة 5:00 مساء.

عروض في مراكز التسوق

تستضيف مراكز التسوق والوجهات الرئيسة في المدينة مجموعة من العروض الثقافية والترفيهية المتنوعة بمناسبة عيد الفطر، بما في ذلك مول الإمارات، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر مردف، وابن بطوطة مول، وسيركل مول، وجزيرة بلوواترز، وذا أوتلت فيليدج، والسيف، ونخيل مول، وحتا وادي هب، وسيتي ووك، ودبي فستيفال سيتي مول، ودبي فستيفال بلازا.

أحمد الخاجة:

. احتفالات العيد في دبي مناسبة لإبراز مظاهر الفرح والبهجة، حيث تلتقي العادات والتقاليد العريقة بالتجارب العالمية.