نجمات تألقن في عيد الفطر 2025.. مكياج فخم وتسريحات شعر ناعمة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 31 مارس 2025 08:53 صباحاً - النجمات ككل النساء يرغبن دائماً خلال الأعياد والمناسبات الكبرى في التألق بأجمل الإطلالات الجمالية، التي يواكبن من خلالها اتجاهات الجمال الرائجة، لكن بما يليق بملامحهن وبما يتناسب مع أجواء العيد التي دائماً ما تفيض فخامة وجمالاً. وخلال أول أيام عيد الفطر المبارك 2025، حرصت كثيرات من النجمات العربيات على اعتماد إطلالات جمالية للعيد ومشاركتها مع متابعيهن من خلال نشر صورهن على حساباتهن الخاصة على إنستغرام، وقد جاء المكياج في معظمه فخماً وقوياً بألوان متنوعة مثل الزهري والأزرق والترابي، فيما جاءت تسريحات الشعر منسدلة بأسلوب ناعم في غالبيتها.

ومن "الخليج 365"، رصدنا لك مجموعة إطلالات جمالية تألقت بها النجمات في العيد؛ فشاهديها وشاركينا رأيك بها.

أمل بوشوشة بمكياج زهري غليتر وتسريحة ذيل الحصان الويفي العالي

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اعتمدت النجمة أمل بوشوشة لإطلالة العيد مكياجاً قوياً وفخماً باللون الزهري الغليتر والدرجات الترابية الدافئة، التي زادت من جاذبية ملامحها. فجاء ظل العيون بدرجات زهرية غليتر على الجفن المتحرك؛ ما منح عينيها بريقاً ساحراً، وأضاف اللون البني على كسرة العين دفئاً وجمالاً. أما الأيلاينر؛ فجاء مرسوماً بأسلوب ناعم ومدموج ليعزز من شكل العين من دون أن يكون حاداً. الرموش الكثيفة والطويلة أضافت لمسة درامية للعين، مع تحديد بسيط للعين السفلية. بالنسبة للبشرة، فقد تميزت بتغطية مخملية مع تحديد الكونتور بطريقة ناعمة، فيما جاء أحمر الشفاه مخملياً باللون النيود الوردي، وتم تحديد الشفاه بالكونتور البني الفاتح؛ ما جعلها أكثر امتلاءً.

كذلك اختارت أمل تسريحة ذيل الحصان المرتفع بأسلوب أنيق، مع غرة منسدلة على الجانبين لإضفاء لمسة أنثوية ناعمة. جاء الشعر مصففاً بتموجات خفيفة؛ ما أضاف إليه بعداً طبيعياً وحيوياً. هذه التسريحة توازن بين الفخامة والبساطة؛ ما جعلها مثالية لإطلالة العيد.

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نادين نسيب نجيم بمكياج أزرق حاد وتسريحة البوهو

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في عيد الفطر 2025، اختارت نادين نسيب نجيم أن تخطف الأنظار بإطلالة جمالية غير تقليدية، حيث اعتمدت مكياج عيون جريئاً بدرجات الأزرق الداكن؛ ما منح عينيها عمقاً وسحراً خاصاً. فجاء ظل العيون ممتداً بأسلوب دخاني مسحوب إلى الخارج؛ ما عزز من اتساع العين، مع لمسات من الأزرق اللامع في وسط الجفن المتحرك لإضفاء إشراقة مميزة. وزاد الأيلاينر الأسود المجنح المدموج مع ظلال العيون من حدة النظرة، بينما جاءت الرموش الكثيفة والطويلة لتكمل جمال المكياج. أما الشفاه؛ فتم تنسيقها بلون نيود دافئ مخملي لتحافظ على توازن الإطلالة.

واختارت في المقابل تسريحة شعر بوهو مستوحاة من الأسلوب البوهيمي العصري، حيث جاءت خصلات شعرها مموجة بطريقة طبيعية مع فرق وسطي؛ ما منحها إطلالة حرة وأنثوية، مع بعض الخصلات الأمامية الناعمة التي تأرجحت حول وجهها بشكل عفوي، ونسَّقت تسريحة مع غطاء للرأس باللون البني.

أصالة بمكياج ترابي دافئ وتسريحة الويفي المنسدل مع الضفيرة

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أما النجمة أصالة؛ فاختارت بدورها إطلالة جمالية دافئة تليق بالعيد، حيث اختارت مكياج عيون دافئاً بالدرجات الترابية العميقة فوق الجفن العلوي وتحت الجفن السفلي، وأتى مسحوباً بأسلوب ناعم إلى خارج العين، مع طبقات عدة من الماسكرا والكحل البني داخل العين. وجاء البلاش الوردي بارزاً على الخدود مع لمسات الهايلايتر المضيئة، فيما تم اعتماد أحمر الشفاه باللون النيود البني الفاتح المطفي المحدد بالكونتور.

كذلك، تألقت بتسريحة الشعر الويفي المنسدل بالتموجات الناعمة مع الفرق النصفي والضفيرة على تاج الرأس.

ميريام فارس بمكياج ذهبي والأيلاينر المسحوب مع تسريحة الكيرلي المنسدل

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بدورها، تألقت النجمة ميريام فارس بمكياج عيون ذهبي خافت مع خطوط الأيلاينر باللونين الأسود والأبيض المسحوبة بأسلوب بارز إلى خارج العين، مع لمسات الهايلايتر اللامعة عند زاوية العين الداخلية، وجاءت طبقات الماسكرا الكثيفة لتعزز من جمال العين واتساعها وحجمها. أما أحمر الشفاه؛ فتم اعتماده باللون النيود الطبيعي المطفي.

وكغالبية إطلالاتها، اختارت ميريام فارس تسريحة الشعر الكيرلي المنسدل الطبيعي، التي منحتها إطلالة شبابية أكثر حيوية.

أحلام بمكياج ترابي ناعم وتسريحة الشعر الويفي المنسدل

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من جهتها، شاركت النجمة أحلام متابعيها صورة لها لمناسبة عيد الفطر 2025، وتألقت فيها بمكياج عيون بدرجات البني الدافئة مع طبقات عدة من الماسكرا، إلى جانب البشرة المنحوتة بنغمات وردية مخملية، فيما اعتمدت أحمر الشفاه المطفي باللون النيود المائل إلى الوردي.

ونسَّقت أحلام مع مكياجها تسريحة الشعر الويفي المنسدل بأسلوب طبيعي مع الفرق الجانبي للغرة.

عبير نعمة بمكياج ترابي مات ثقيل مع تسريحة الويفي والغرة المسحوبة

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عبير نعمة كانت أيضاً من النجمات اللواتي شاركن إطلالاتهن في عيد الفطر عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، وقد اعتمدت إطلالة جمالية فخمة بلمسات دافئة، حيث اختارت مكياج عيون قوياً ومات استخدمت فيه ظلال العيون بالدرجات الترابية الفاتحة والغامقة بأسلوب قوي؛ ما أبرز العين ومنحها عمقاً. كذلك، جاء البلاش البرونزي بارزاً على الخدود، إلى جانب الشفاه المخملية النيود المحدد بأسلوب بارز من خلال الكونتور البني الغامق.

ونسَّقت مع مكياجها تسريحة الشعر الويفي المنسدل بالفرق النصفي مع الغرة المبللة المسحوبة إلى الخلف.

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هيفاء وهبي بمكياج مونوكروم وتسريحة الشعر المموج المنسدل

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كذلك، خطفت النجمة هيفاء وهبي الأنظار بإطلالتها في أول أيام عيد الفطر 2025، حيث تألقت بفستان أحمر بقصة جذابة، ونسَّقت معه مكياج مونوكروم مات باللون النيود المائل إلى الوردي، حيث تم تظليل الجفن العلوي بأسلوب ناعم ومتناسق، وتم تطبيق أحمر الشفاه بدرجة اللون نفسها. مكياج البشرة أتى مصقولاً بلمسة لامعة أضاءت بشرتها.

وتألقت بتسريحة الشعر المموج المنسدل بالفرق الجانبي، التي أبرزت جمال شعرها البني الطويل وحيويته.