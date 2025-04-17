 كيف تكتشفين نوع ذكاء طفلك؟ وماهي علاماته وطرق تنميته؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 أبريل 2025 07:19 صباحاً - ما إن تجتمع العائلات أو جلسة الأمهات في مكان ما إلا وتبدأ فقرة المقارنات بين مزايا وذكاء الأطفال، بمشاعر يختلط فيها الزهو والإعجاب بالقلق والشعور بالإخفاق؛ فنسمع إحداهن تتباهى بقدرة طفلها على القراءة وهو لم يتم الأربع سنوات بعد، وتُكمل الأخرى بتميز شديد: "ابني حفظ جدول الضرب قبل أن يتم سبع سنين"، بينما تحكي ثالثة بحسرة وخجل؛ "ولدي حتى الآن ما بيعرف التفرقة بين الحروف رغم تكرارها عليه عدة مرات يومياً"!

هنا يرفع العلم يده قائلاً: توقفن! هذا المقياس ليس دقيقاً، الذكاء ليس قالباً واحداً، وإخفاق الابن في علم ما لا يعني بالضرورة أن ابنك ينقصه الذكاء، أو أن درجة ذكاء ابن خالته أو جارته يفوقه؛ ابنك"الخليج 365" قد يكون أذكى من ابن الجيران، ولكن بطريقة مختلفة تماماً. لمعرفة التفاصيل التقت"الخليج 365" بالدكتورة نبيلة محمود أستاذة التربية وتعديل السلوك لشرح أنواع ذكاء الطفل وعلاماته، وسبل تنميته، وأي مجالات تفوقية مستقبلية تناسبه.

نظرية الذكاء المتعدد

الذكاء اللغوي (اللفظي)

طفلة تُحاول الكتابة

النظرية تقول ببساطة: إن الذكاء ليس نوعاً واحداً، كما اعتدنا ترديده في المدارس والاختبارات، بل هناك أنواع مختلفة، ولكل شخص مزيج خاص به من هذا الذكاء، هناك أكثر من 9 أنواع من الذكاء تنعكس على الأطفال بصور مختلفة.

ويكون لدى الطفل الذي يتكلم بطلاقة، يحب الحكايات، لديه قدرة على التعبير بالكلمات، ويبرع في الحفظ والقراءة والكتابة.

من علاماته:

يحب قراءة القصص أو الاستماع لها.

يسأل كثيراً ويحب الحوار.

يستخدم مفردات متقدمة لعمره.

مجالات التفوق المستقبلية ستتركز في: الصحافة، المحاماة، الشعر، التعليم، الكتابة الإبداع.

الذكاء المنطقي الرياضي

طفلة تُجيد التعامل مع الأرقام

وهو الذكاء الذي تقيسه المدارس، ويعرفه المعلمون غالباً، ويتمثل في القدرة على التعامل مع الأرقام، استراتيجية حل المشكلات، التفكير المنطقي، واستنتاج الإجابة والحلول.

علاماته عند الطفل

يحب حل الألغاز والمسائل.

يطرح أسئلة: لماذا؟ وكيف؟.

يلاحظ الأنماط بسهولة.

مجالات التفوق المستقبلية: الرياضيات، البرمجة، الهندسة، الاقتصاد، التحليل العلمي.

الذكاء البصري المكاني

طفلة تحب الرسم والتلوين

الطفل الذي يرى العالم في صور؛ يبرع في الرسم، التصوير، التصميم، أو حتى في ترتيب الألوان والأشكال.

علاماته عند الطفل:

• يرسم كثيراً أو يصمم بألعاب الليغو.

• يتذكر الأماكن جيداً.

• يحب الأفلام والخرائط والمجسمات.

مجالات التفوق المستقبلية: الهندسة المعمارية، التصميم، التصوير، الرسم، الجرافيك.

الرسم.. بوابة الطفل لتنمية مهاراته وتعزيز إبداعاته..لمعرفة المزيد تابعي التقرير.

الذكاء الجسدي الحركي

فتاة رياضية تُمسك بالكرة

هو الطفل الذي يتحدث بجسده أكثر من لسانه. يتحرك كثيراً، يفضل التعلم باللمس، ويبرع في الرياضات أو الرقص أو الحِرف.

مؤشراته عند الطفل:

لا يستطيع الجلوس طويلاً.

يحب التمثيل أو اللعب الجسدي.

يتعلم سريعاً عندما يلمس أو يجرب بنفسه.

مجالات التفوق المستقبلية: التمثيل، الرقص، العلاج الطبيعي، الميكانيكا.

عرفي طفلك بمزايا الرياضة.. التفاصيل داخل التقرير

الذكاء الموسيقي

طفلة تهوى الموسيقى ولعب الجيتار

الطفل الذي يطربه الصوت والإيقاع، يغني لنفسه، ويتفاعل مع الموسيقى بطريقة عميقة.

مؤشراته عند الطفل:

يحفظ الأغاني بسرعة.

يدندن أثناء اللعب.

يلاحظ الاختلافات في النغمة والصوت.

مجالات التفوق المستقبلية: التأليف الموسيقي، الغناء، العزف، الهندسة الصوتية.

الذكاء الاجتماعي (التفاعلي)

الطفل الذي يحب الناس ويجيد التعامل معهم. يتواصل جيداً، ويقود المجموعات، ويقرأ مشاعر الآخرين.

مؤشراته عند الطفل:

لديه أصدقاء كثيرون.

يتوسط في النزاعات.

يلاحظ منْ حوله ويتفاعل معهم بذكاء.

مجالات التفوق المستقبلية: القيادة، التعليم، الإرشاد، التسويق، السياسة.

الذكاء الذاتي (الداخلي)

الطفل الذي يعيش مع نفسه أكثر مما يعيش مع الناس. يعرف ذاته جيداً، يفضل العمل الفردي، ويحلل مشاعره وأفكاره.

مؤشراته عند الطفل:

يحب العزلة أحياناً.

يسأل أسئلة عميقة.

يبدو ناضجاً في تفكيره مقارنة بسنه.

مجالات التفوق المستقبلية: الكتابة، الفلسفة، التحليل النفسي، ريادة الأعمال.

الذكاء الطبيعي

الطفل المرتبط بالطبيعة. يحب الحيوانات، الزراعة، مراقبة الطقس، ويشعر براحة عند وجوده في أماكن مفتوحة.

مؤشراته عند الطفل:

يحب جمع الحشرات أو الأوراق.

يطرح أسئلة عن الكائنات الحية.

يهتم بالحيوانات أو النباتات.

مجالات التفوق المستقبلية: علم الأحياء، الطب البيطري، الزراعة، البيئة، الرحلات الاستكشافية.

الذكاء (الروحي)

الطفل الذي يتأمل في الكون والخلق والحياة والموت. قد يبدو كبيراً على عمره من حيث التفكير.

مؤشراته عند الطفل:

يسأل عن الله، الكون، معنى الحياة.

يتأثر بالقصص الروحية.

يحب التأمل أو الصمت أحياناً.

مجالات التفوق المستقبلية: الدين، الفلسفة، علم النفس، التعليم الروحي.

طرق لاكتشاف نوع ذكاء طفلك

راقبي ما يحبه في أوقات فراغه.

لاحظي الأسئلة التي يطرحها.

تابعي كيف يتعلم بشكل أسرع: بالكلام، بالصور، بالحركة، أم بالتجريب؟

استخدمي اختبارات الذكاءات المتعددة المتاحة مجاناً على الإنترنت.

"5" أفكار تعرفي إليها لتطوير ذكاء الطفل

الآباء هم الداعم الأول لتطوير ذكاء الطفل

الذكاء ليس له حدود، ليس شيئاً ثابتاً، كل نوع من الذكاء يمكن تطويره بالتدريب والتشجيع، ويمكن تعزيز الأنواع الأقل لدى الطفل أيضاً، فإذا كان طفلك قوياً في الذكاء الجسدي وضعيفاً في اللغوي، يمكنك استخدام الحركة لتقوية اللغة، وهكذا. على كل أمّ أن تدرك أن ابنها ليس أقل ذكاء من أخيه أو ابن جارته، إنما هو مختلف، لهذا توقفي عن المقارنة؛ لأنك قد تقارنين طفلاً لديه ذكاء موسيقي عالٍ بطفل متفوق في الذكاء الرياضي وهذا خطأ كبير. كل طفل لديه نوع مميز من الذكاء، ويحتاج فقط أن نلاحظه، نغذيه، ونمنحه الفرصة للتطور في مجاله، ونصيحة: لا تتوقفي عن البحث عن بذور الذكاء داخل طفلك؛ فيما يقول أو يفعل، فيما يفكر فيه أو ما يحلم بتحقيقه. لا تفرضي عليه أن يكون نسخة من غيره، وتوقفي فوراً عن مقارنته بغيره، واعملي على تحفيز ابنك وفقاً لما ترينه من مهارات تتسم بالذكاء، من دون أن تفرضي عليه رأيك وأحلام. يوم بعد يوم ستكتشفين الخليج 365 الأمّ عاجلا أم آجلا، أن لديك طفلاً جميلاً، يتمتع بنوع ما من الذكاء، ممكن أن يصل به لمكانة متميزة في المستقبل.

*ملاحظة من"الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.