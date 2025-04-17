أمراض قد تصيب حديثي الولادة: اعرفي أسبابها وأعراضها وكيفية التعامل معها

أمراض حديثي الولادة:

إصابات الولادة

مولود يبكي بعد الولادة

الجفاف

اليرقان (الصفراء)

الأعراض: اصفرار الجلد والعينين، زيادة النعاس وصعوبة في الرضاعة.

الأسباب: ارتفاع نسبة البيليروبين في الدم بسبب عدم نضوج الكبد بشكل كامل.

طرق التعامل: تعريض الطفل لأشعة الشمس الخفيفة صباحاً لمدة 10-15 دقيقة، زيادة الرضاعة الطبيعية لتساعد على التخلص من البيليروبين، وفي الحالات الشديدة، قد يحتاج الطفل إلى العلاج بالضوء في المستشفى.

المغص عند حديثي الولادة

طفل رضيع يعاني من المغص

الأعراض: بكاء شديد ومستمر لأكثر من ثلاث ساعات يومياً، غالباً في المساء، انتفاخ البطن وتصلبه، رفع الساقين إلى البطن أثناء البكاء.

طرق التعامل: حمل الطفل وهزه بلطف أو استخدام حمالة الأطفال، تدليك بطن الطفل بحركات دائرية، التأكد من تجشؤ الطفل بعد كل رضعة، ويمكن استخدام أعشاب طبيعية مثل الكمون أو الشمر بعد استشارة الطبيب.

الالتهابات الفيروسية والبكتيرية

الأعراض: ارتفاع درجة الحرارة، ضعف الرضاعة، خمول أو تهيج شديد.

الأسباب: ضعف المناعة لدى حديثي الولادة، انتقال العدوى من أشخاص مصابين.

طرق التعامل: الحفاظ على نظافة اليدين وتعقيم الأدوات المستخدمة للطفل، عدم السماح للأشخاص المصابين بالبرد أو العدوى بلمس الطفل، مراجعة الطبيب فوراً عند ارتفاع درجة الحرارة أو ظهور علامات التهاب.

الطفح الجلدي وحبوب حديثي الولادة

طفح جلدي

الأعراض: ظهور بقع حمراء أو بثور صغيرة على الوجه والجسم.

الأسباب: تفاعل الجلد الحساس مع البيئة الجديدة، انسداد الغدد الدهنية الصغيرة في الجلد.

طرق التعامل: استخدام ملابس قطنية ناعمة، تجنب استخدام الزيوت والكريمات الثقيلة، الحفاظ على نظافة الجلد وتجفيفه جيداً بعد الاستحمام.

الارتجاع المعدي المريئي

الأعراض: قشط متكرر بعد الرضاعة، بكاء الطفل أثناء أو بعد الرضاعة، تقوس الظهر أثناء الرضاعة.

الأسباب: عدم نضوج الصمام الفاصل بين المعدة والمريء.

طرق التعامل: إبقاء الطفل في وضع مستقيم بعد الرضاعة لمدة 20-30 دقيقة، إرضاع الطفل بكميات صغيرة ومتكررة في الحالات الشديدة، قد يصف الطبيب أدوية مضادة للارتجاع.

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 أبريل 2025 07:19 صباحاً - في الوقت الذي ينشغل فيه الآباء بفرحة قدوم المولود الجديد واستقبال المهنئين من الأهل والأقارب، نجد الطفل حديث الولادة يمر بتغيرات كبيرة في أسابيعه الأولى، ما يجعله عرضة لبعض الأمراض والمشكلات الصحية التي قد تأخذ وقتاً في علاجها، وهذا يثير قلق وانزعاج الأهل، لهذا من المهم معرفة هذه الأمراض -عددها 12 مرضاً- لضمان صحة المولود ونموه السليم.فيما يلي تلقي الدكتورة هند العلايلي أستاذة طب الأطفال نظرة على أشهرمستعرضة أسبابها وأعراضها وطرق التعامل معها.أحياناً كثيرة يحدث أن يعاني الأطفال حديثو الولادة من إصابة جسدية أثناء عملية الولادة، وتسمى إصابة الولادة، وتنتج عن استخدام الملقط أثناء إخراج الطفل من قناة الولادة.معظم الأطفال يتعافون بسرعة من صدمة الولادة، وقد يعاني الطفل من كسور بسبب الضغط الذي يمارس في الولادة والأدوات المستخدمة، وهنا يقوم الأطباء بتقييم ومعالجة الطفل.يعتبر الجفاف من أكثر المشكلات الصحيّة التي تعاني منها فئة كبيرة من الأطفال والرضع تحديداً بشكل خاص، وتنتج عن عوامل ومسببات عديدة، منها ما يتعلق بوظائف وعمليّات الجسم، ومنها ما يتعلق بالممارسات الحياتية واليومية، وعدم توازن وسلامة النظام الغذائيّ المُتبع.ويعرف الجفاف على أنّه عدم حصول الجسم على حاجته من السوائل التي تمنحه نسبة طبيعية من الرطوبة؛ مما يؤدي إلى جفافه مع ظهور واضح للعلامات المرافقة لحالة الجفاف.

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نزلات البرد والأنفلونزا

طبيب يكشف على الرضيع

الأعراض: انسداد الأنف وصعوبة في التنفس، سعال خفيف، انخفاض النشاط والرضاعة.

الأسباب: انتقال العدوى من أشخاص مصابين.

طرق التعامل: استخدام محلول ملحي لتنظيف أنف الطفل، زيادة عدد الرضعات للحفاظ على الترطيب، مراجعة الطبيب إذا زادت الأعراض أو استمرت لفترة طويلة.

الإمساك عند حديثي الولادة

تدليك جسم الطفل

الأعراض: قلة عدد مرات التبرز، بكاء الطفل أثناء التبرز، براز صلب وجاف.

الأسباب: نقص السوائل، تغير نوع الحليب.

طرق التعامل: زيادة الرضاعة الطبيعية، تدليك بطن الطفل بلطف، في بعض الحالات، قد ينصح الطبيب باستخدام ملين طبيعي آمن.

الإسهال عند حديثي الولادة

الأعراض: براز مائي متكرر، جفاف الجلد وقلة التبول، ارتفاع درجة الحرارة في بعض الحالات.

الأسباب: العدوى الفيروسية أو البكتيرية، حساسية من بعض الأطعمة.

طرق التعامل: الاستمرار في الرضاعة الطبيعية لتعويض السوائل، استشارة الطبيب فوراً إذا استمر الإسهال أو ظهر الجفاف.

التهاب الحفاضات

الأعراض: احمرار شديد وطفح جلدي في منطقة الحفاض، بكاء الطفل عند تغيير الحفاض.

الأسباب: الحفاض مبلل لفترة طويلة، حساسية تجاه بعض أنواع المناديل المبللة أو الكريمات.

طرق التعامل: تغيير الحفاض بشكل متكرر، استخدام كريم يحتوي على أكسيد الزنك لحماية الجلد، ترك الطفل دون حفاض لفترات قصيرة لتهوية الجلد.

التهاب الأذن الوسطى

الأعراض: بكاء متكرر دون سبب واضح، شد الطفل لأذنه، صعوبة في النوم وارتفاع درجة الحرارة.

الأسباب: انتقال عدوى الجهاز التنفسي إلى الأذن.

طرق التعامل: مراجعة الطبيب فوراً عند الاشتباه في التهاب الأذن، إبقاء رأس الطفل مرفوعاً عند الرضاعة لتقليل خطر انتقال العدوى، تجنب استخدام القطن لتنظيف الأذن.

*ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.