15 نصيحة ضرورية في أول أيام عيد الفطر.. لتجنب التعب

القاهرة - سمر حسين - صحة

استقبل عدد كبير من جموع المسلمين والمسلمات أول أيام عيد الفطر المبارك، والتي عادة ما يرتبط لدى المصريون بتناول أطباق من الكعك والمخبوزات، مع الحلوى، والرنجة وغيرها، والتي قد تنتهي بحدوث اضطراب في المعدة بسبب الانتقال من نظام غذائي لآخر، وهو ما يتطلب وضع بعض المعايير؛ لتجنب المخاطر الصحية.

كانت وزارة الصحة والسكان قدمت عبر حسابها الرسمي عددًا من النصائح والإرشادات لعادات غذائية صحية أثناء الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وذلك للحفاظ على التوازن الصحي خلال العيد، والتي جاءت على النحو التالي:

15 نصيحة ضرورية لأول أيام عيد الفطر

- تناول وجبة فطور صحية خفيفة قبل الذهاب للزيارات.

- الاعتدال في تناول الحلويات، وتجنب الأطعمة الدسمة والمقلية قدر الإمكان.

- شرب الماء بكثرة لتعزيز الهضم وتقليل الرغبة في تناول الحلويات بكثرة.

- تجنب المشروبات الغازية والعصائر الصناعية التي تحتوي على نسبة عالية من السكر.

- الاعتدال في تناول المشروبات التي تحتوي على مادة الكافيين مثل القهوة والشاي، والاهتمام بالمشروبات الطبيعية.

- تناول المشويات أو الأطعمة المطهية بطريقة صحية.

- يرجى اختيار الأسماك المملحة والتأكد من شرائها من مصدر موثوق لضمان سلامتها.

- تناول كميات معتدلة من الأسماك المملحة حيث إن الإفراط في تناول الأسماك المملحة قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم واحتباس السوائل.

- تقليل نسبة الملح قدر الإمكان، مع ضرورة إضافة الليمون والخل إلى الأسماك إذ يساعد في قتل بعض البكتيريا والتقليل من حدة الملوحة.

- تناول الخضراوات بجانب الأسماك المملحة.

- الحفاظ على النشاط البدني، من خلال المشي لمدة 20-30 دقيقة يوميًّا للحفاظ على اللياقة.

- ممارسة بعض التمارين البسيطة في المنزل.

- تنظيم أوقات النوم من خلال تجنب السهر الطويل خلال العيد للحفاظ على طاقة الجسم ونشاطه.

- أخذ قسط كافٍ من الراحة والنوم لمدة 7-8 ساعات يوميًا.

- الابتعاد عن تناول الأطعمة الدسمة أو السكريات قبل النوم لتجنب اضطرابات النوم والهضم.