مشروب طبيعي للتخلص من الانتفاخ وعسر الهضم.. اعرف طريقة تحضيره

القاهرة - سمر حسين - صحة

الانتفاخ وعسر الهضم هما من المشاكل الهضمية الشائعة التي يعاني منها الكثيرون، بسبب عوامل مرتبطة بنمط الحياة والنظام الغذائي، فالانتفاخ هو شعور بالامتلاء أو التورم في البطن نتيجة تراكم الغازات أو السوائل أو الطعام غير المهضوم.

ويحدث الانتفاخ عندما تتراكم الغازات في الأمعاء أو المعدة بسبب عدة أسباب، على رأسها الغازات الزائدة أثناء عملية الهضم، وابتلاع الهواء، أو تناول الطعام بسرعة أو مضغ اللبان أو التدخين.

أما عسر الهضم فهو شعور بعدم الراحة أو الألم في الجزء العلوي من البطن، ويمكن أن يكون مصحوبًا بعسر في الهضم، وهو من الأعراض الشائعة التي تظهر عند تناول طعام ثقيل أو دسم، أو نتيجة للقلق أو التوتر.

مشروب يخلصك من الانتفاخ وعسر الهضم

وقدمت وزارة الصحة والسكان، عبر حسابها على موقع «فيسبوك» مشروبًا يساعد على التخلص من الانتفاخ وعسر الهضم، مشيرة إلى أنه يعزز الشعور بالراحة ويخفف التخمة الناتجة عن تناول كميات كبيرة من الطعام.

ونصحت «الصحة» المواطنين بتناول مشروب الشمر الساخن دون سكر، لما له من فوائد كبيرة في تحسين الهضم.

كيفية تحضير مشروب الشمر للتخلص من الانتفاخ

1 ملعقة كبيرة من بذور الشمر.

1 كوب من الماء.

عسل (اختياري).

طريقة التحضير:

في البداية، اغل كوب من الماء في قدر صغير.

بعد أن يبدأ الماء بالغليان، أضف بذور الشمر إلى الماء.

دع بذور الشمر تغلي مع الماء لمدة 5-10 دقائق لتستخلص النكهات والفوائد.

بعد أن ينضج الشمر، قم بتصفية المشروب باستخدام مصفاة صغيرة لإزالة بذور الشمر

إذا كنت تفضل المشروب حلوًا، يمكنك إضافة قليل من العسل حسب الرغبة.

قدم مشروب الشمر دافئًا.