5 مشروبات طبيعية تخلصك من الإمساك في 3 دقائق.. مفعولها قوي

القاهرة - سمر حسين - صحة

الإمساك من المشكلات الصحية التي يعاني منها العديد من الأشخاص، خاصة أولئك الذين يتبعون حميات غذائية مختلفة تهدف إلى إنقاص الوزن، وبدلا من الاعتماد على الأدوية الملينة، يمكن تناول الأعشاب كطريقة طبيعية وآمنة لعلاج الإمساك المزمن.

متى يحدث الإمساك؟

كما أن الإمساك حالة تحدث عندما يصعب على الشخص التبرز بشكل طبيعي أو عندما يصبح التبرز قليلًا وصعبًا، وقد يعاني الشخص من الإمساك بسبب عدة عوامل مثل النظام الغذائي غير المتوازن، قلة النشاط البدني، أو مشاكل صحية أخرى.

أهم المشروبات للتغلب على الإمساك

كشف الدكتور محمد العربي، استشاري التغذية العلاجية، في تصريحات لـ«الوطن»، عن 5 مشروبات طبيعية تساعد في علاج الإمساك، مؤكدًا أنها تعالج الحالة في 3 دقائق فقط، وهي كالتالي:

القرنفل:

يحتوي القرنفل على مادة اليوجينول التي تساعد في تلين المعدة، يتم غلي ملعقة كبيرة من القرنفل في الماء ويتم شرب كوب واحد قبل الأكل يوميًا.

القرفة:

القرفة من المشروبات المعالجة للإمساك المزمن وتعتبر العنصر الأول في علاج مشاكل الهضم، كما تساعد في خروج الغازات، يتم غلي القرفة مع الماء جيدًا، ويترك لمدة ربع ساعة، فقط تناول كوب واحد قبل الأكل.

أكليل الجبل:

يساعد أكليل الجبل على إزالة التلبك والمغص وخروج الغازات، فقط اغل معلقة واحدة من أكليل الجبل مع كوب ماء وتناوله مرة واحدة يوميا.

اليانسون:

يعد اليانسون المضاد الأول للمغص وألم البطن فإذا كنت تعاني من الإمساك، ويمكنك تناول الينسون 3 مرات في اليوم.

الكمون:

يمكنك تناول كوب واحد من الكمون المغلي، 3 مرات يوميًا لعلاج تشنجات البطن والتخلص من الغازات.