الامارات | %14 من السائقين في أميركا ينامون أثناء القيادة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهر مسح جديد أن 14% من الأميركيين اعترفوا بأنهم ينامون أثناء القيادة، وهو ما يجعل طرق السيارات في الولايات المتحدة أماكن خطيرة.

ويشير المسح المثير للقلق إلى العوامل الرئيسة وراء تزايد حرمان الأميركيين من النوم، وتم نشر نتائج المسح مع بداية الشهر الجاري الذي يعتبر «الشهر الوطني لمكافحة القيادة المشتتة».

وتوصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة البالغين بالحصول على ما لا يقل عن سبع ساعات نوم يومياً في المتوسط، إلا أن الاستطلاع يُظهر أن نسبة كبيرة من الأميركيين لا يصلون إلى هذه النسبة. وأفادت التقارير بأن أكثر من نصف المشاركين ينامون أقل من سبع ساعات، بينما ينام نحو 11% منهم أربع ساعات أو أقل يومياً.