الامارات | 4893 من عشاق طبق الراكليت يسجلون رقماً قياسياً جديداً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل عشاق الجبن المُذاب رقماً قياسياً جديداً لتناول طبق «الراكليت»، إذ شارك 4893 ضيفاً في الفعالية التي نُظمت في مدينة مارتيني بمنطقة فاليه السويسرية.

وقال منظم الفعالية، إيدي بيليفار، مساء أول من أمس: «إنه نجاح مذهل، يا لها من حماسة كبيرة من قبل الجمهور والقائمين على كشط الجبن».

ويعود أصل «الراكليت» إلى منطقة فاليه السويسرية، وهو طبق يسخن فيه الجبن ويكشط الجزء المذاب منه، ويقدم عادة مع البطاطس المسلوقة.

وفاز الفرنسيون بلقب «الراكليت»، العام الماضي، عندما قدمت مدينة سانت إتيان الفرنسية هذا الطبق لأكثر من 2200 ضيف، ثم مرة أخرى لنحو 2500 ضيف منذ أسبوعين.

وقال مدير موقع معرض «ماي إكسبو»، الذي استضاف الفعالية، صموئيل بونفان، إنه «لم يكن من الممكن أن نترك الرقم القياسي العالمي لأكبر (راكليت) للفرنسيين».

وأضاف بونفان أن «الراكليت» تراث ثقافي يعود أصله إلى منطقة فاليه، ويُعدّ فريداً من نوعه.