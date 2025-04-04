الامارات | عدد جديد من مجلة الرافد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صدر عن دائرة الثقافة في الشارقة العدد (332) من مجلة الرافد لشهر أبريل 2025، متناولاً أبرز الفعاليات والمشاريع التي تعكس ريادة الإمارة في مجالات الثقافة، والتعليم، والتنمية المستدامة.

وسلّط العدد الضوء على النشاطات المكثّفة خلال الشهر الفضيل، مثل المعارض الفنية المتخصصة في العمارة الإسلامية، والندوات المعرفية.

وتحت عنوان «سلطان يطلق المرحلة الثالثة من التفسير البلاغي» تناول العدد إطلاق صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للمرحلة الثالثة من موسوعة التفسير البلاغي التي تُعدّ الأولى من نوعها في تفصيل بلاغة القرآن، بمشاركة 329 خريجاً، إلى جانب توقيع «موسوعة رواية ورش» المتخصصة في علم القراءات.

وضمن المشاريع التنموية المستمرة في الإمارة، توقّف العدد عند افتتاح صاحب السموّ حاكم الشارقة، لمشروع قناة اللية المائية، والتي تضم واجهة مائية بطابع إسلامي، وكاسر أمواج بطول 330 متراً، ومبادرات بيئية، مثل استزراع الشعب المرجانية، بهدف تعزيز السياحة ودعم الاقتصاد المحلي.