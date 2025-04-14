رئيس الدولة ورئيس وزراء مقدونيا الشمالية يبحثان علاقات التعاون بين البلدين ويشهدان إعلان مذكرتي تفاهم

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، اليوم، معالي الدكتور كريستيان ميكوسكي رئيس وزراء جمهورية مقدونيا الشمالية، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

ورحب سموه، خلال اللقاء الذي جرى بقصر الشاطئ في أبوظبي، بزيارة رئيس الوزراء المقدوني إلى الدولة، متطلعاً إلى أن تسهم الزيارة في دفع مسار العمل المشترك لتعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.. فيما نقل رئيس الوزراء إلى سموه تحيات فخامة غوردانا سيليا نوفسكا دافكونا رئيسة مقدونيا الشمالية وتمنياتها لدولة الإمارات مزيداً من التقدم والازدهار.. كما حمله سموه تحياته إلى رئيسة مقدونيا الشمالية، وتمنياته لبلدها وشعبها دوام النماء والتطور.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، فرص توسيع آفاق التعاون بين البلدين خاصة في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والطاقة المتجددة والاستدامة بجانب البنية التحتية والسياحة وغيرها من القطاعات التي تشكل أولويات تنموية للبلدين.

كما استعرض سموه ورئيس وزراء مقدونيا الشمالية عدداً من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.. وأكد صاحب السمو رئيس الدولة في هذا السياق اهتمام دولة الإمارات بتعزيز شراكاتها التنموية مع دول البلقان ودعمها كل ما يحقق السلام والاستقرار فيها بجانب تسوية أي نزاعات من خلال الحوار والطرق الدبلوماسية وذلك انطلاقاً من نهج الدولة الثابت في الدعوة إلى السلام وتسوية الخلافات من خلال الوسائل السياسية بما يدعم تطلعات شعوب العالم نحو التنمية والاستقرار والازدهار.

من جانبه، أعرب رئيس وزراء مقدونيا الشمالية عن تطلعه إلى أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من التعاون بين البلدين بما يعود بالخير والنماء على شعبيهما، مؤكداً أن البلدين لديهما رؤية مشتركة طموحة لتطوير تعاونهما.. مشيراً معاليه إلى الفرص المتنوعة للتعاون في مختلف المجالات والتي يمكن استثمارها بما يخدم أهداف التنمية المستدامة في البلدين.

وشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الدكتور كريستيان ميكوسكي رئيس وزراء مقدونيا الشمالية، خلال اللقاء، مراسم إعلان مذكرتي تفاهم، الأولى بشأن التعاون الاقتصادي بين البلدين والثانية بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية ووزارة الخارجية في مقدونيا الشمالية.

حضر اللقاء والمراسم، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، ومعالي فيصل عبد العزيز البناي مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي ومعالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي وعدد من كبار المسؤولين.

كما حضرهما الوفد المرافق لرئيس وزراء مقدونيا الشمالية.