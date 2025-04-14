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وزير الداخلية يبحث مع السفير المصري الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

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وزير الداخلية يبحث مع السفير المصري الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

استقبل وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مكتبه بالوزارة، اليوم، سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة إيهاب أبو سريع.

وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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