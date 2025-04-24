أمير الرياض يدشّن مشروعات تنموية في الخرج بتكلفة 47 مليون ريال

رعى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، اليوم، حفل أهالي محافظة الخرج بمناسبة جولة سموه التفقدية وتدشين عدد من المشروعات التنموية.

وأعرب في كلمة بهذه المناسبة عن سعادته بزيارة محافظة الخرج والالتقاء بالأهالي والوقوف على المشروعات التنموية القائمة والمستقبلية التي تأتي وفق توجيهات القيادة، سائلًا المولى جل وعلا التوفيق للعاملين بالمحافظة في ما يقدمونه من أعمال لخدمة المليك والوطن.

وأكّد أن تدشين هذه المشاريع التنموية يأتي تجسيدًا لاهتمام القيادة الرشيدة بهذه المحافظة وأهلها، وضمان العمل بشكل ينعكس على جودة الحياة داخل المنطقة. ولفت أمير الرياض النظر إلى أن هذه المشروعات في محافظة الخرج ما هي إلا خير دليل على حرص القيادة على رفع التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في المشاريع، وذلك سعيًا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 والوصول بمنطقة الرياض ومحافظاتها إلى المستوى المنشود.

عقب ذلك دشّن الأمير فيصل بن بندر مشروعات بلدية محافظة الخرج بتكلفة 47 مليون ريال، تشمل 18 مشروعًا أبرزها مشروع تحسين الشوارع المحيطة بسوق الخضار المركزي، ومشاريع الإنارة الحديثة، ومشروع تطوير نفق الملك عبدالعزيز، ومشروع تركيب شواحن للسيارات الكهربائية، ومشروع تأهيل عدد من الطرق المحيطة بالمدارس والمساجد والحدائق.

ودشّن كذلك فرع مركز مشاريع البنية التحتية بمحافظة الخرج الذي يهدف إلى رفع مستوى جودة البنية التحتية وتحسين المشهد الحضري في المحافظة، وتنظيم أعمال مشاريع البنية التحتية في المحافظة، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية في مجالات تنسيق وتخطيط مشاريع البنية التحتية بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ثم دشّن أيضا مشروع مبنى مكتب وزارة التجارة بمحافظة الخرج الذي يقع على طريق الملك فهد بمساحة إجمالية تبلغ 2500 متر مربع الذي نفذ بتكلفة 11 مليون ريال.

وفي ختام الزيارة أقام الأمير فيصل بن بندر، مأدبة غداء حضرها محافظ الخرج ووكيل المحافظة المكلف ومسؤولو وأهالي المحافظة.